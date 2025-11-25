Los vecinos de Triana mantienen dos causas abiertas en los juzgados contra la Noche de Reyes de 2024

Los vecinos de Triana mantienen dos causas abiertas en los tribunales por la Noche de Reyes de 2024. La polémica por la celebración del 5 de enero en el barrio comercial por excelencia de Las Palmas de Gran Canaria sigue dando de qué hablar después de que el Ayuntamiento anunciara este lunes en un comunicado que había un desestimiento en las reclamaciones interpuestas por un grupo de residentes ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo.

Escandaleras a altas horas de la madrugada y personas haciendo sus necesidades en la calle fueron algunos de los motivos que llevaron a un grupo de vecinos del barrio de Triana a llevar la Noche de Reyes de 2024 a los tribunales por considerar que se vieron vulnerados su derecho al descanso por alta contaminación acústica. Por el contrario, desde la asociación de comerciantes defienden que se trata de «una minoría» y que buena parte de los residentes quieren «un barrio dinámico, vivo».

Las dos causas de los vecinos contra la Noche de Reyes

Por un lado, los vecinos denunciantes mantienen una causa que deberá valorar si la resolución municipal que desestima la petición de estos vecinos de paralizar la Noche de Reyes «es conforme a derecho». Por otro, reclaman si el dictamen que permitió la celebración en las calles de Triana aquel 5 de enero de 2024 se ajusta a la legislación vigente.

En contradicción con lo que el Ayuntamiento había comunicado el lunes, los denunciantes explican que han desistido de un recurso de apelación con el fin de evitar duplicidades, dado que se produjo un cambio de juzgado. En el comunicado que remitieron horas después del municipal indican que esto se hizo para evitar el pago de nuevas costas. Los vecinos reclaman al Consistorio una indemnización de 2.000 euros por persona por las molestias ocasionadas por los ruidos.

Fuentes municipales explican que se refieren a uno de los tres procedimientos que han llegado a abrirse por esta causa y reconocen que existen otros dos abiertos. No obstante, en el comunicado que remitieron el lunes a los medios hablaban del procedimiento, sin citar la existencia de otros, por lo que entre las partes provocaron confusión al entender estos que los vecinos denunciantes se retiraban y el caso quedaba cerrado.

Los denunciantes, que están siendo representados por la abogada Yomara García, fueron tajantes en el comunicado remitido horas después e insisten que «continuarán hasta el final en la reclamación de sus legítimos derechos fundamentales». Según estos, el ayuntamiento no ha cumplido con la normativa, haciendo alusión a «daños y perjuicios a los vecinos, incluidas personas de avanzada edad, dependientes y menores, que ven afectado su descanso, su salud y el uso de la vivienda».

Los empresarios, por una zona "viva y dinámica"

Por su parte, Marc Llobet, presidente de la asociación de comerciantes y empresarios de Triana, apunta que esta causa «no está motivada por todos los vecinos, si no por un grupo reducido de personas vinculadas a la abogacía» y recalca que «hay mucha gente que viene a vivir al barrio porque quiere una zona viva, dinámica». Llobet defiende que la celebración de la Noche de Reyes es un evento que ocurre «una vez al año» y que es «toda una tradición en la ciudad»; argumento que comparten con el Ayuntamiento.

Además, apuntó que para la hostelería «es una noche muy importante, es el mejor día del año, para muchos es un colchón antes de la cuesta de enero», al tiempo que recalca que esta denuncia «no se justifica». La asociación está personada en esta causa y en la de las terrazas de la calle Cano, «motivada por esas mismas personas». En su defensa del sector, Llobet también argumentó que la actividad hostelera y comercial mantiene «vivos y cuidados» numerosos edificios históricos del barrio.

Medidas, reducción de horarios

Según Llobet, el año pasado el Ayuntamiento ya tomó medidas, reduciendo el horario de los conciertos a las 12 de la noche, hora que se mantendrá el próximo 5 de enero. En la noche de 2024 -que es la que han denunciado la asociación de vecinos de Triana y un grupo de personas físicas- los altavoces de los distintos escenarios estuvieron encendidos hasta las 00:30, horario que ya suponía un recorte frente a 2023, cuando los conciertos acabaron a las dos de la mañana, provocando quejas.

Además, Llobet apuntó que desde la asociación sugirieron al Ayuntamiento que se celebraran actuaciones musicales o de otra índole artística con un formato «más pequeño y muy repartidos por todo el barrio». El empresario precisó que hay comerciantes que les han dicho «que se ha perdido un poco la esencia de día comercial» para dar paso al ocio.