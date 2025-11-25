Vithas repite en la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria reforzando el dispositivo sanitario

El Hospital Universitario Vithas Las Palmas repite como aliado en la carrera más solidaria de Canarias, afianzando los lazos con la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria. El grupo sanitario vuelve a unirse al equipo para asegurar la cobertura sanitaria de la carrera más solidaria del año, en un despliegue que crece y se fortalece en esta nueva cita.

Tras su estreno en la edición pasada, Vithas amplía en 2025 su despliegue con el fin de atender con la máxima eficacia a los 10.001 corredores y corredoras que se esperan en esta carrera, además de ampliar su implicación más allá de lo sanitario con actividades de ocio y entretenimiento para amenizar la gran fiesta del deporte antes y después de la salida.

La firma del convenio por parte del gerente de Top Time Eventos, entidad organizadora, Pablo González, y el director gerente de Vithas Canarias, David García, afianza esta unión para 2025, con un dispositivo compuesto por más de una veintena de profesionales sanitarios entre médicos, enfermería, técnicos sanitarios y conductores/as. Para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia, la organización contará con dos ambulancias medicalizadas, una sanitarizada, tres ambulancias básicas, varios vehículos de intervención rápida y un hospitalito totalmente equipado ubicado en el recorrido.

Además, el Hospital Universitario Vithas Las Palmas, situado en el itinerario de la prueba, volverá a funcionar como segundo hospitalito, activando su infraestructura y equipo humano para prestar apoyo directo al dispositivo de carrera.

La continuidad de Vithas como socio sanitario de la San Silvestre refuerza la carrera con un aliado de sólida trayectoria profesional y con un amplio abanico de servicios y experiencia deportiva y de asistencia en grandes eventos. El hospital cuenta con más de cuarenta especialidades médicas y un servicio de Urgencias 24 horas con urgencias generales, traumatológicas, pediátricas, ginecológicas y obstétricas. A ello se suma el servicio de Cardiología, único en la sanidad privada de Canarias, que permite tratar un infarto mediante cateterismo en apenas 30 minutos desde su diagnóstico en Urgencias, algo clave para la seguridad en eventos deportivos multitudinarios.