Dos accidentes con siete coches implicados colapsan la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la GC-1
Los siniestros se han producido en la mañana de este miércoles en la GC-3, casi en la confluencia con la autopista del sur, según el Cecoes
Dos accidentes múltiples con, al menos, siete coches implicados en la mañana de este miércoles en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), han colapsado la vía, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Los percances, detalla el Cecoes, han tenido lugar en la GC-3, casi en la confluencia con la GC-1, en las dos direcciones (hacia el norte y sur de la isla). Fuentes de los servicios de emergencias, precisan que ambos sucesos han tenido lugar "cerca de la potabilizadora, empezando a subir la Circunvalación".
Como consecuencia de los siniestros se han producido importantes retenciones en ambas vías.
Un testigo de lo ocurrido asegura que al menos uno de los accidentes se ha producido, aproximadamente, a la altura del Viaducto Atalaya de la Vista de la CG-3.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias ambulancias y efectivos policiales y de la Guardia Civil, entre otros recursos.
Habrá ampliación.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez