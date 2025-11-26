Dos accidentes con siete coches implicados colapsan la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la GC-1

Dos accidentes múltiples con, al menos, siete coches implicados en la mañana de este miércoles en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria (GC-3), han colapsado la vía, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los percances, detalla el Cecoes, han tenido lugar en la GC-3, casi en la confluencia con la GC-1, en las dos direcciones (hacia el norte y sur de la isla). Fuentes de los servicios de emergencias, precisan que ambos sucesos han tenido lugar "cerca de la potabilizadora, empezando a subir la Circunvalación".

Como consecuencia de los siniestros se han producido importantes retenciones en ambas vías.

Un testigo de lo ocurrido asegura que al menos uno de los accidentes se ha producido, aproximadamente, a la altura del Viaducto Atalaya de la Vista de la CG-3.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias ambulancias y efectivos policiales y de la Guardia Civil, entre otros recursos.

