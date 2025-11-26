Adiós al secarral en la plaza de la Música: estos son los cambios que está haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
La concejalía de Parques y Jardines está renovando el sistema de riego e incluyendo un césped más resistente a la marisma
Adiós al secarral. Las zonas verdes de la plaza de la Música están teniendo un cambio de imagen integral. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está implantando un sistema de riego que permitirá que la hierba pueda florecer a pesar de la gran cantidad de eventos que se celebran en esta zona de la ciudad durante todo el año. Distintas fiestas y citas -carnavales, conciertos, ferias- han ido deteriorado por completo la cobertura vegetal de la zona, por lo que presentaba un aspecto degradado.
El área de Parques y Jardines, que dirige Gemma Martínez Soliño, ha estado interviniendo en la zona en las últimas semanas. De esta semana manera, el sistema de riego se ha renovado por completo y se ha enterrado 20 centímetros en la tierra. Esto evitará que la entrada de camiones, de elementos pesados o el paso de multitudades afecten a las tuberías, al no estar accesible.
Un cesped más resistente a la marisma
Fuentes de la concejalía indican que la idea es reconvertirlo las zonas verdes de esta plaza para que sea "un espacio estable de disfrute de la ciudadanía, mejorando su durabilidad y resistencia". Para ello, también se está plantando un cesped más resistente a la marisma, al ser esta una zona sumamente expuesta a las corrientes del Aliseo.
También se están renovando los tablones de madera para el tránsito peatonal en toda la zona. La idea es que los trabajos, que comenzaron el pasado mes de octubre, sigan desarrollándose hasta enero. La inversión en la zona de la plaza de la Música, que desde hace una semana está dedicada al exalcalde Jerónimo Saavedra Acevedo, ronda los 100.000 euros.
Desde Parques y Jardines indican que seguirán "insistiendo" para que los eventos que se celebren en esta y en otras zonas de la ciudad no afecten a las infraestructuras verdes. La idea será reforzar la normativa en este sentido en la nueva ordenanza del área en la que ya está trabajando la concejalía.
Revisión de todas las zonas verdes en Las Canteras
En cualquier caso, el área que dirige Martínez Soliño ha estado en los últimos meses revisando las zonas verdes de todo el paseo de Las Canteras. Además de esta actuación en las inmediaciones del Auditorio Alfredo Kraus, en septiembre trasladaron 18 ejemplares de tarajales de La Cícer a la entrada de Jinámar. Estos estaban sumamente expuestos a los vientos alisios, por lo que presentaban un aspecto retorcido, con grave riesgo para los viandantes. De hecho, un ejemplar se desplomó este verano.
Estos ejemplares de tarajales han sido sustituidos por coccolobas. Se trata de una planta muy ornamental por sus brotes rojizos y brillantes. Originaria de zonas tropicales y subtropilas de América, soportan bien las condiciones salinas, "tanto aéreas como de suelo". Además, "pueden ayudar a generar masa verde en primerísima línea de playa". La idea es que su crecimiento no sea lineal en altura, "sino con frondosidad desde la base".
Además, se han estado haciendo inspecciones de todo los parterres del paseo marítimo, tanto de la playa de Las Canteras como del que va de La Puntilla al Confital. En estos meses se han replantado 11 huecos en distintas en la zona. La mayoría de los ejemplares dañados ha sido por culpa de la mala convivencia con las terrazas de bares y restaurantes, de ahí que se hayan estado haciendo actuaciones junto a la Policía Local para evitar este tipo de situaciones y favorecer que la presencia de mobiliario, principalmente sombrillas, deje crecer a la planta y no le haga sombra.
