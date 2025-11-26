Fútbol 8, baloncesto y gimnasio al aire libre: Las nuevas zonas deportivas de La Suerte

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha licitado esta semana los trabajos para la construcción de los espacios deportivos anexos al campo de fútbol del barrio de La Suerte, en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Como explica la concejala de Deportes, Carla Campoamor, estos trabajos, redactados por la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), cuentan con un presupuesto base de licitación de 1.971.179 euros y permitirán acondicionar una parcela con un campo de fútbol 8 de césped artificial orgánico; una pista multideporte con cancha de baloncesto 3x3 y espacio para aparatos de musculación, aeróbicos y biosaludables; y una zona de sombra sobre la edificación de vestuarios destinada a actividades deportivas.

Centro neurálgico de actividad física y convivencia

«Con la licitación de esta segunda fase, que tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, completamos un proyecto estratégico para el barrio de La Suerte. No se trata solo de construir nuevas instalaciones, sino de garantizar que nuestra ciudad ofrezca un servicio deportivo integral, inclusivo y de calidad para toda la ciudadanía», destaca Carla Campoamor, que añade que «completar esta fase permitirá que el complejo funcione como un verdadero centro neurálgico de actividad física y convivencia vecinal».

El nuevo campo de fútbol 8, que será la segunda instalación de la ciudad con césped artificial orgánico, se ubica en orientación norte-sur, adaptándose a la pendiente del terreno, con graderíos laterales y acceso diferenciado para público y jugadores.

Aparatos de gimnasia al aire libre

Mientras, la zona deportiva incluirá la pista multideporte, la cancha de baloncesto 3x3 y un área de aparatos de gimnasia al aire libre, protegida del sol con carpas de aluminio y lonas tensadas. Además, se construirá un nuevo módulo de vestuarios que complementará al existente y permitirá generar una zona adicional de sombra para realizar actividades deportivas al aire libre.

Proyecto de los anexos al campo de La Suerte. / Ayuntamiento LPGC

El proyecto, cuyas ofertas se podrán presentar hasta el 15 de diciembre a las 15:00 horas, prioriza la accesibilidad universal, con rampas y elevador, y contempla la urbanización de caminos, instalaciones de césped artificial, riego automático, iluminación y el equipamiento necesario para la práctica deportiva.

Campo de fútbol 11

Este complejo es complementario del campo de fúbtol 11 inaugurado el año pasado. Estas instalaciones municipales, situadas sobre una superficie de 18.605 metros cuadrados, cuentan con un campo reglamentario de césped artificial y una grada cubierta por una moderna cubierta con capacidad para más de 300 personas, que permitirá a aficionados y aficionadas seguir los entrenamientos y partidos resguardados de los fenómenos meteorológicos.

El campo de fútbol dispone de vestuarios para los equipos locales, visitantes y árbitros, cuarto para el auxiliar, cuarto eléctrico, almacenes para los equipos, una sala destinada a la labor de los fisioterapeutas y aseos públicos. Para garantizar un mejor acceso al recinto se hizo también un aparcamiento para 80 plazas de coches y 14 para bicicletas.