Las inquietudes de los jóvenes aterrizan en el Teatro Pérez Galdós con la obra 'Des.-(desestructurados)'

¿Qué es lo que les inquieta a los jóvenes de hoy? «El bullying, la violencia, la xenofobia, la hipersexualización», explica Mingo Ruano, que dirige el montaje escénico Des.-(desestructurados) que este viernes 28 de noviembre a las 20.00 horas se sube a las tablas del Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. «Des-» es un prefijo y también la historia de cuatro personajes: Gabriel, profesor interpretado por Ruano, y tres adolescentes, Lucía, Diego y Ahmed, de un aula de diversificación que tienen en común que no terminan de encajar en el mundo que se les presenta. Están perdidos.

La obra se adentra en lo que ocurre en el interior de las clases, la realidad que, en muchos casos, ni padres ni periodistas conocen y que los docentes tienen que enfrentar como pueden, incluso sacrificando para ello su propia salud mental. Una realidad de sillas desordenadas y estudiantes que se sientan sobre ellas como pueden, como saben, con gestos y posturas que permiten intuir lo que no muestran abiertamente, lo que les ocurre entre las paredes de casa y también entre los muros de su interior.

Los personajes y sus miedos

Así, en los ojos inquietos de Lucía, interpretada por Ninfa, se puede ver que a sus 16 años ha vivido demasiado para la edad que tiene -«está súper loca, tiene muchísima energía», comenta la actriz que le da vida-, que es capaz de hablar por los codos si hace falta, pero que a la vez tiene vergüenza, la vergüenza de quien todavía se siente perdida.

La mirada pausada de Ahmed y su saber estar sosegado dejan claro que el adolescente marroquí «es un trozo de pan», en palabras de su intérprete, el actor Adrián Méndez.

Y, la postura alicaída de Diego, permite entrever su vulnerabilidad, sus «ansias de pertenecer», como apunta el actor que lo representa, Álvaro Cavadas. «Mi personaje pasa de ser víctima a ser victimario, se acaba radicalizando para sentirse valorado por el resto», describe el intérprete que, con sus 18 años recién cumplidos, celebra poder subirse a las tablas de un teatro como el Pérez Galdós.

Gabriel, apasionado de la enseñanza, ve en esos chicos el espejo de sus propios miedos, que se canalizarán a través de la música para encontrar una salida, desde lo más profundo de su corazón, al exterior, dando forma a la emoción y dejándola estar en el cuerpo para que a través de la partitura y la poesía encuentre su sitio y, quizá, se vaya.

Este microcosmos se mueve de las aulas al Teatro Pérez Galdós para narrar la búsqueda de un salvavidas, de una receta que ayude a todos a conectar con sus «virtuDES». ¿Conseguirá el prefijo encajar? ¿Conseguirán hacerlo ellos?

Jóvenes a escena

La dramaturgia de Des.-(desestructurados), desarrollada por Ruano junto a Luis O'Malley, se ha desarrollado dentro de la propuesta Juventas a Escena que, con el apoyo de la Fundación Auditorio Teatro y la productora Unahoramenos, busca abrir el escenario a nuevas generaciones, «salir de la adultocracia» -la creencia de que los adultos saben mejor que los jóvenes qué es lo que necesitan- y escuchar cómo se sienten en el sistema en el que viven: «Queremos impulsar a las jóvenes intérpretes para visibilizar sus trabajos, sus objetivos, y para hacer reflexiones sobre lo que piensan del mundo, del sistema», añadió Ruano, que insistió en que las nuevas canteras de actores del Archipiélago vienen «muy bien formadas y preparadas».

Así, los tres actores protagonistas fueron elegidos en un casting realizado tras la celebración de un taller intensivo de interpretación y movimiento que tuvo lugar en marzo de este año en el Auditorio Alfredo Kraus. Con 50 ensayos distribuidos entre los meses de septiembre y noviembre -que han estado abiertas al público y a la participación de los centros educativos-, esta producción se ha llevado a cabo tras un exhaustivo proceso de investigación en el que han colaborado orientadores, psicólogos y docentes.

Por ello, la realidad que se plasma en la obra, busca ser lo más fiel a la de una clase de instituto hoy, donde los jóvenes siguen buscando su sitio y a veces creen encontrarlo en ideologías en las que se sienten seguros pero que los radicalizan, y donde los docentes cada vez se piden más bajas por ansiedad o depresión al no tener los recursos y las herramientas necesarios para hacer frente a un contexto de globalización y scrolling infinito, donde los adolescentes cada vez son más digitales e individualistas. «Aunque a veces esté lejos de nuestro día a día, es algo que existe en la realidad de nuestro planeta», reflexiona Ruano.

«Cuando no encajas en el sistema, o te adaptas o te revelas», sentencia el lema que completa el título de la obra. Porque, al final, lo que está dentro de Lucía, Diego o Ahmed también late en el resto de seres humanos, incluidos aquellos que están sentados en el patio de butacas: el deseo de encontrar un lugar en el que encajar, en el que poder ser sin miedo.