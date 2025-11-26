La Navidad se enciende desde hoy en Las Palmas de Gran Canaria: fechas y horarios de los alumbrados por distritos
Esta tarde se llevará a cabo la inauguración de las luces navideñas en la plaza de Lomo Blanco y gradualmente, más barrios encenderán sus iluminaciones hasta culminar con el gran evento final el 4 de diciembre
La Navidad llega hoy a Las Palmas de Gran Canaria. Esta misma tarde tendrá lugar el primer encendido de luces de la ciudad, marcando el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más especiales y esperadas del año. Durante los próximos días, todos los barrios irán iluminando sus calles, hasta que el próximo 4 de diciembre, la ciudad acoja el gran evento en el que las luces y las ornamentaciones llenarán el centro de un auténtico ambiente navideño.
Las más de 4 millones de bombillas LED contratadas este año por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comenzarán a encenderse de forma gradual desde esta tarde. La plaza de Lomo Blanco será el primer punto de la capital donde empezará a sentirse el ambiente navideño. Este será el inicio de los seis encendidos programados entre esta semana y la próxima.
'Sueña la Navidad' empieza ya a despertar
A las tradicionales luces y guirnaldas se suman este año las grandes bolas y conos luminosos de hasta 10 metros, por los que se puede caminar por debajo y que en los últimos años han ganado gran popularidad. Además, se instalará un gran portal de Belén y varios ángeles de 6 metros que terminarán de crear un auténtico ambiente navideño en la ciudad.
Todos los barrios comenzarán a encender sus luces desde hoy en el siguiente orden:
- Miércoles 26 de noviembre: Parque de Lomo Blanco, 19:00 horas
- Jueves 27 de noviembre: Parque Sixto Henríquez/ Lomo los Frailes, 19:00 horas
- Viernes 28 de noviembre: Parque de Altavista, 20:30 horas
- Sábado 29 de noviembre: Parque de Juan Pablo II, 19:00 horas
- Domingo 30 de noviembre: Plaza de la Feria, 19:00 horas
- Jueves 4 de diciembre: Acto oficial del encendido navideño de la ciudad desde la Plaza de Santa Ana
Este último será el gran evento de la ciudad, el momento en el que todos darán la bienvenida oficial a la Navidad. En la Plaza de Santa Ana, a partir de las 20:00 horas, comenzará un espectáculo especial cuya cuenta atrás marcará el inicio del esperado alumbrado del centro.
Además, se inaugurará el recinto navideño del Parque Santa Catalina, donde habrá un mercadillo, una pista de patinaje y una feria de atracciones. Desde el 4 de diciembre y hasta el 6 de enero, este espacio acogerá conciertos, actividades y propuestas para disfrutar en familia durante toda la temporada navideña.
Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir la Navidad 2025-2026 con toda la ilusión y el amor de estas fechas.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez