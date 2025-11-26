La Navidad se enciende desde hoy en Las Palmas de Gran Canaria: fechas y horarios de los alumbrados por distritos

La Navidad llega hoy a Las Palmas de Gran Canaria. Esta misma tarde tendrá lugar el primer encendido de luces de la ciudad, marcando el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más especiales y esperadas del año. Durante los próximos días, todos los barrios irán iluminando sus calles, hasta que el próximo 4 de diciembre, la ciudad acoja el gran evento en el que las luces y las ornamentaciones llenarán el centro de un auténtico ambiente navideño.

Las más de 4 millones de bombillas LED contratadas este año por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comenzarán a encenderse de forma gradual desde esta tarde. La plaza de Lomo Blanco será el primer punto de la capital donde empezará a sentirse el ambiente navideño. Este será el inicio de los seis encendidos programados entre esta semana y la próxima.

'Sueña la Navidad' empieza ya a despertar

A las tradicionales luces y guirnaldas se suman este año las grandes bolas y conos luminosos de hasta 10 metros, por los que se puede caminar por debajo y que en los últimos años han ganado gran popularidad. Además, se instalará un gran portal de Belén y varios ángeles de 6 metros que terminarán de crear un auténtico ambiente navideño en la ciudad.

Todos los barrios comenzarán a encender sus luces desde hoy en el siguiente orden:

Miércoles 26 de noviembre: Parque de Lomo Blanco, 19:00 horas

Jueves 27 de noviembre: Parque Sixto Henríquez/ Lomo los Frailes, 19:00 horas

Viernes 28 de noviembre: Parque de Altavista, 20:30 horas

Sábado 29 de noviembre: Parque de Juan Pablo II, 19:00 horas

Domingo 30 de noviembre: Plaza de la Feria, 19:00 horas

Jueves 4 de diciembre: Acto oficial del encendido navideño de la ciudad desde la Plaza de Santa Ana

Este último será el gran evento de la ciudad, el momento en el que todos darán la bienvenida oficial a la Navidad. En la Plaza de Santa Ana, a partir de las 20:00 horas, comenzará un espectáculo especial cuya cuenta atrás marcará el inicio del esperado alumbrado del centro.

Además, se inaugurará el recinto navideño del Parque Santa Catalina, donde habrá un mercadillo, una pista de patinaje y una feria de atracciones. Desde el 4 de diciembre y hasta el 6 de enero, este espacio acogerá conciertos, actividades y propuestas para disfrutar en familia durante toda la temporada navideña.

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para vivir la Navidad 2025-2026 con toda la ilusión y el amor de estas fechas.