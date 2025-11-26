Las Palmas de Gran Canaria se vuelve a llenar de magia: este es el plan navideño más esperado por los canarios
Un plan perfecto para disfrutar en familia
En Las Palmas de Gran Canaria se empieza a respirar la Navidad. La tradicional feria navideña de El Cote Inglés de José Mesa Y López regresa un año más a la rambla del centro comercial, convirtiéndose en uno de los puntos más visitados de la capital durante estas fechas.
El mercadillo permanecerá abierto del 27 de noviembre al 5 de enero, con una oferta que combina artesanía, dulces típicos, regalos y una zona gastronómica perfecta para los preparativos de las comidas y cenas navideñas.
Un espíritu navideño que predomina en el ambiente
El mercado se ha consolidado como un clásico de la ciudad porque reúne casetas dedicadas a todo tipo de productos festivos como adornos para el árbol de Navidad, decoración navideña, regalos originales y juguetes y artículos para los más pequeños.
Entre los espacios temáticos destacan las casetas de Disney, Lego, Ho Ho Ho y una zona especial dedicada a la inspiración de regalos para estas fechas. Además, habrá puestos cn productos artesanales y detalle único, pensados para quienes buscan algo diferente para estas fiestas.
Productos gourmet y sabores del mundo
La zona de dulces vuelve a ser uno de los grandes atractivos del mercadillo. Marcas conocidas como 1880, Chocolate Tirma o Gelizia ofrecerán turrones, chocolates y especialidades navideñas para todos los gustos. Un espacio perfecto para quienes busquen llevarse un detalle tradicional o darse un capricho.
Además, el ambiente gastronómico se completa con una variada selección de food trucks que ofrecerán lo mejor de la gastronomía:
- Llao Llao (yogur helado)
- Burguer Siete Sabios
- San Marzano y Stefanía’s Pasta (cocina italiana)
- Pai Pai (mexicano y sabores ibéricos)
- Cuba 58 (cocina latina)
- Las Muns (empanadillas)
- El Trastero (gastronomía mediterránea)
Horarios
- Casetas: de 12:00 a 21:30 horas
- Restauración y food trucks: de 12:00 a 23:00 horas
- 24 y 31 de diciembre: de 12:00 a 20:00 horas
- La feria navideña permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero
Un punto de encuentro imprescindible durante las fiestas navideñas
El mercadillo permanecerá abierto durante toda la campaña de Navidad, convirtiéndose en un lugar de paseo y ocio para familias, turistas y los amates de estas fechas. Su combinación de artesanía, gastronomía y ambiente festivo convierten la feria de Mesa y López en uno de los clásicos de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria.
