Las Palmas de Gran Canaria se vuelve a llenar de magia: este es el plan navideño más esperado por los canarios

En Las Palmas de Gran Canaria se empieza a respirar la Navidad. La tradicional feria navideña de El Cote Inglés de José Mesa Y López regresa un año más a la rambla del centro comercial, convirtiéndose en uno de los puntos más visitados de la capital durante estas fechas.

El mercadillo permanecerá abierto del 27 de noviembre al 5 de enero, con una oferta que combina artesanía, dulces típicos, regalos y una zona gastronómica perfecta para los preparativos de las comidas y cenas navideñas.

Un espíritu navideño que predomina en el ambiente

El mercado se ha consolidado como un clásico de la ciudad porque reúne casetas dedicadas a todo tipo de productos festivos como adornos para el árbol de Navidad, decoración navideña, regalos originales y juguetes y artículos para los más pequeños.

Entre los espacios temáticos destacan las casetas de Disney, Lego, Ho Ho Ho y una zona especial dedicada a la inspiración de regalos para estas fechas. Además, habrá puestos cn productos artesanales y detalle único, pensados para quienes buscan algo diferente para estas fiestas.

Productos gourmet y sabores del mundo

La zona de dulces vuelve a ser uno de los grandes atractivos del mercadillo. Marcas conocidas como 1880, Chocolate Tirma o Gelizia ofrecerán turrones, chocolates y especialidades navideñas para todos los gustos. Un espacio perfecto para quienes busquen llevarse un detalle tradicional o darse un capricho.

Además, el ambiente gastronómico se completa con una variada selección de food trucks que ofrecerán lo mejor de la gastronomía:

Llao Llao (yogur helado)

(yogur helado) Burguer Siete Sabios

San Marzano y Stefanía’s Pasta (cocina italiana)

y (cocina italiana) Pai Pai (mexicano y sabores ibéricos)

(mexicano y sabores ibéricos) Cuba 58 (cocina latina)

(cocina latina) Las Muns (empanadillas)

(empanadillas) El Trastero (gastronomía mediterránea)

Mercado de Navidad de El Corte Inglés en Mesa y López / La Provincia

Horarios

Casetas : de 12:00 a 21:30 horas

: de 12:00 a 21:30 horas Restauración y food trucks : de 12:00 a 23:00 horas

: de 12:00 a 23:00 horas 24 y 31 de diciembre : de 12:00 a 20:00 horas

: de 12:00 a 20:00 horas La feria navideña permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero

Un punto de encuentro imprescindible durante las fiestas navideñas

El mercadillo permanecerá abierto durante toda la campaña de Navidad, convirtiéndose en un lugar de paseo y ocio para familias, turistas y los amates de estas fechas. Su combinación de artesanía, gastronomía y ambiente festivo convierten la feria de Mesa y López en uno de los clásicos de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria.