Retraso en la inauguración del Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria: esta es la nueva fecha

El esperado Belén de Arena de la playa de Las Canteras, uno de los eventos más emblemáticos de las festividades navideñas en Las Palmas de Gran Canaria, abrirá sus puertas el próximo 15 de diciembre, una fecha que llega con una demora de diez días respecto a lo que se había anunciado inicialmente y más de dos semanas después de su inauguración del año anterior. La tradicional representación navideña estará dedicada este año a Néstor Martín Fernández de la Torre y la isla de Gran Canaria.

Este cambio de fecha ha generado críticas por parte de la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas, Jimena Delgado, quien ha señalado la falta de planificación y el impacto negativo que este retraso tendrá en la ciudad.

La importancia del Belén de Arena

El Belén de Arena, que se celebra ininterrumpidamente desde 2006 en la playa de Las Canteras, se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes de la Navidad en la capital canaria. Su carácter único, basado en la creación de un belén escultórico realizado en arena, atrae a decenas de miles de visitantes cada año, convirtiéndolo en un referente tanto a nivel local como internacional. En su última edición, el evento alcanzó una cifra de 170.000 visitantes, lo que lo posicionó como el tercer espacio museístico más visitado de España durante diciembre, solo superado por el Museo del Prado y el Reina Sofía, según el PP.

Con motivo de su 20º aniversario, muchos esperaban que el Belén de Arena fuese tratado como un proyecto destacado, pero las críticas por su retraso no se hicieron esperar. Según Jimena Delgado, esta falta de previsión demuestra una vez más la “improvisación” del gobierno local y afecta directamente a la imagen de la ciudad, que pierde una oportunidad valiosa para promover su patrimonio cultural y turístico.

Consecuencias del retraso para la ciudad

El retraso en la apertura del Belén de Arena tiene consecuencias más allá de la simple alteración de la agenda festiva. Según Delgado, la demora no solo afecta la programación de las festividades, sino que también implica pérdidas económicas. La portavoz del PP subraya que el evento es una importante fuente de ingresos para los comercios de la zona, especialmente en un período clave para la economía local como es la Navidad.

Además, el retraso en la apertura supone una menor recaudación para los comedores sociales de la ciudad, que tradicionalmente se benefician de las donaciones generadas durante la exposición. A esto se añade el impacto en la participación de los artistas internacionales, que se ven obligados a reorganizar sus planes de viaje y alojamiento debido a la incertidumbre sobre la fecha exacta de inauguración.

Inauguración del Belén de Arena 2024 en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Delgado también destacó que el evento se enfrenta a dificultades adicionales para garantizar la participación de los colegios y las actividades planificadas en torno al Belén de Arena. La falta de una programación clara y definida hace más difícil la planificación para los vecinos, los centros educativos, los hoteles y los comercios de la zona, que dependen de la presencia de este evento para atraer a turistas y visitantes.

El Belén de Arena, un símbolo de la ciudad

El Belén de Arena no solo representa una tradición navideña, sino que se ha convertido en una verdadera seña de identidad para Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de los años, ha logrado posicionarse como un reclamo turístico internacional, atraído por su originalidad y la calidad de las esculturas de arena. Este evento también ha sido un factor clave en la promoción de Las Canteras como uno de los principales destinos turísticos de la isla.

Jimena Delgado recordó que el PP fue el impulsor del Belén de Arena y destacó su contribución a la identidad de la ciudad. La portavoz criticó que el evento no se haya preparado con la misma dedicación que otros grandes hitos navideños y aseguró que el retraso en su apertura es una muestra más de la falta de seriedad del gobierno de Carolina Darias.

Cabildo de Gran Canaria

Críticas a la gestión del gobierno local

Además de las críticas al retraso del Belén de Arena, Jimena Delgado aprovechó la ocasión para señalar la gestión del gobierno municipal en otros ámbitos clave para la ciudad, como la Playa de Las Canteras. Según la portavoz, la pérdida de la Bandera Azul, los problemas para ordenar y defender el dominio público marítimo-terrestre, la falta de presencia de la Policía Local en la zona y la demora en las reparaciones del muro de la playa son síntomas de una gestión deficiente y desorganizada. Para Delgado, estos problemas afectan directamente a la imagen de Las Palmas de Gran Canaria y a su capacidad para atraer turistas.

Petición de planificación y seriedad

Ante este panorama, Jimena Delgado exigió al gobierno municipal mayor planificación, respeto y seriedad en la organización de eventos clave como el Belén de Arena. La portavoz destacó que la fecha de inicio de la campaña navideña es conocida con antelación, por lo que no se comprende el motivo del retraso. Según Delgado, Las Palmas de Gran Canaria merece un gobierno que esté a la altura de sus tradiciones y que sea capaz de gestionar adecuadamente sus eventos más importantes.