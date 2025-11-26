La seguridad y autoprotección en eventos locales, temas de debate en unas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio de Seguridad y Emergencias de la Concejalía de Seguridad, celebra el próximo miércoles 3 de diciembre las 'I Jornadas Técnicas Municipales sobre tramitación y adecuación de planes de autoprotección y seguridad', un encuentro profesional que tendrá lugar de 09:00 a 13:00 horas en el Espacio Cultural Jesús Arencibia, en Tamaraceite.

La iniciativa reunirá a especialistas del ámbito municipal y autonómico para profundizar en los procedimientos necesarios para la elaboración, revisión y autorización de planes de seguridad y autoprotección en actividades, instalaciones y eventos de carácter local. La jornada permitirá actualizar criterios, compartir experiencias y fortalecer la coordinación entre administraciones y profesionales del sector.

A quién va dirigido

La actividad va dirigida a personal técnico acreditado en la redacción de planes de autoprotección en la comunidad autónoma de Canarias, a profesionales responsables de organización de eventos culturales, festivos y deportivos, representantes de empresas dedicadas a la producción de espectáculos públicos, equipos de protección civil y emergencias, responsables de seguridad privada y a miembros de cuerpos policiales que participan en la planificación, supervisión o autorización de este tipo de actividades.

El objetivo es ofrecer un espacio común de trabajo para quienes intervienen en los distintos niveles del sistema de autoprotección local.

La alcaldesa, Carolina Darias, dará la bienvenida a las jornadas en las que intervendrán Montserrat Román Casamartina, jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias; Lidia Jubera Hernández, jefa de Servicio de Autoprotección de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias; Aarón Martín Marrero, jefe del Servicio de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tratará memorias de seguridad, planes de seguridad y de autoprotección de relevancia local.

El encuentro contempla, además, un espacio para analizar la tramitación de expedientes vinculados a espectáculos públicos, con la intervención de Daniel Barrera Tavío, responsable de Protección Civil en la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.

El papel de la inspección y la coordinación en estas actividades será expuesto por Octavio Adolfo Ramírez Trenzado, inspector de la Policía Local.

La jornada concluirá con una mesa redonda centrada en la evolución del sistema de autoprotección y seguridad.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento capitalino, Josué Íñiguez, subrayó que en Las Palmas de Gran Canaria "se celebran cientos de eventos multitudinarios de todo tipo a lo largo del año. La formación, el trabajo y la prevención resultan esenciales para garantizar y reforzar la seguridad en todas estas actividades".

Íñiguez destacó que el objetivo es que los profesionales puedan compartir información y procedimientos, con la finalidad de hacer que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad "viva y segura".

La participación requiere inscripción gratuita y se puede hacer a través de la página web: www.tureservaonline.es