El único regalo de la Navidad que no se envuelve está en Las Ramblas, el tiempo
Las Ramblas Centro y Mi Nanny lanzan un Campus de Navidad 2025-26
En línea con su mensaje de que el verdadero valor de la Navidad reside en “Más amor, más tiempo, más hogar”, Las Ramblas Centro presenta el Campus de Navidad Mi Nanny 2025-26.
Este campus es la solución para todos los padres que necesitan compatibilizar sus deberes familiares y laborales durante las vacaciones navideñas.
Dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años, el campus estará cargado de actividades lúdicas y educativas para los mas pequeños de la casa.
El programa se desarrolla en la ludoteca Mi Nanny Ramblas y en las propias instalaciones del centro.
El equipo de Mi Nanny se encargará de que todos los participantes disfruten y lo pasen genial cada dia a través de diferentes dinámicas con diversos objetivos:
- Conciencia y Entorno: Talleres de experimentos como la creación de nieve y actividades en el huerto ecológico, enseñando a los niños a respetar la naturaleza.
- Creatividad y Tradición: Talleres de manualidades con temáticas de Navidad, Fin de Año y Reyes, repostería navideña, cine y juegos tradicionales.
- Momentos Mágicos con tres fiestas temáticas especiales: la de Navidad con visita de Papá Noel, la de Fin de Año con campanadas y un brindis y la de Reyes con la visita del Paje Real.
Flexibilidad: El Regalo del Tiempo a la Familia
El campus se llevará a cabo de lunes a viernes, desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero de 2026 (excepto festivos).
El horario principal será de 8:30 h. a 13 h. Sin embargo, se ofrece flexibilidad con servicios opcionales:
- Recogida Temprana: Desde las 7:30 h..
- Comedor: Hasta las 14:00 h.
- Recogida tardía: De 14:00 h. a 16:00 h.
Las inscripciones ya están abiertas en la ludoteca y puedes solicitar más información en https://www.minanny.com/ o en +34 828 055 227
Desde Las Ramblas, este año apuestan por una Navidad más consciente y compartida con los que más queremos.
