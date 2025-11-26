Zárate demanda ascensores y la rehabilitación de los bloques de vivienda

Los edificios de protección oficial de Zárate suman más de 50 años desde su construcción. A lo largo de ese medio siglo, las reformas han sido contadas, por lo que muchos de los bloques se encuentran actualmente deteriorados. En 2021, el Ayuntamiento capitalino pidió financiación a Europa para la rehabilitación de viviendas en nueve barrios de la ciudad, entre los que se encontraba Zárate. Pero desde entonces estos proyectos han quedado paralizados y el Consistorio ha reconocido que aún no se han redactado estudios para cinco barrios, que son El Batán, Lomo del Chinche, Las Chumberas, San Francisco y Zárate. Los vecinos de este último denuncian que es necesario implementar medidas de accesibilidad, mejoras en las canalizaciones, reparación de azoteas y la pintura de fachadas.

En el barrio hay dos promociones de vivienda. La primera fue impulsada por el Cabildo de Gran Canaria y la segunda por el Ayuntamiento capitalino. En la actualidad, todos los residentes son propietarios, pero exponen que muchos son personas de rentas bajas o pensionistas que no pueden asumir el peso económico de una rehabilitación de tales características. "Muchos son vulnerables porque están con una pequeña pensión o viven con mucha gente a su cargo, también dependen de los repartos de la iglesia, y las tarjetas monedero", apuntan desde la asociación de vecinos.

Última reforma

La presidenta y secretaria de la asociación, Vanesa Tejera y Teresa Ramírez, recuerdan que la última reforma de estos pisos fue durante el mandato de la alcaldesa Pepa Luzardo, que empezó en 2003 y finalizó en 2007. "Los pintó, arregló los bidones y puso los jardines, que no estaban antiguamente", rememoran. Pero tras una veintena de años los problemas han resurgido o simplemente no se han solucionado del todo.

Una de las principales necesidades es la accesibilidad, ya que los edificios no tienen ascensor. A las personas mayores o con movilidad reducida les cuesta subir las escaleras a los pisos más altos, lo que se convierte en un hándicap para su rutina. Además, algunos ya han intentado contratar una silla salvaescaleras, pero la estrechez de las escaleras impide la instalación de cualquier tipo de ayuda mecanizada. "Yo tengo un padre dependiente y no puede salir de casa, y como él hay muchísima gente", cuenta Tejera.

En su momento, se premiaba a las familias con hijos para la entrega de las viviendas, por lo que ahora la mayor parte de los residentes son personas de la tercera edad. Para entender el perfil de los vecinos hay que conocer los requisitos que se impusieron en la época. Para ser beneficiario era imprescindible no poseer ninguna vivienda en propiedad, ser vecino de la capital y contar con los medios económicos para pagarla. Pero, asimismo, tenían preferencia los solicitantes con discapacidad, los heridos por la guerra, los funcionarios del Cabildo, las familias numerosas y los desahuciados por expropiaciones públicas. Es más, el gobierno franquista entregaba el premio nacional a las familias más numerosas, y estas recibían como regalo una vivienda. El Diario de Las Palmas publicó que diez de las viviendas de Zárate tendrían este destino. "En su momento cuando compraron las casas eran jóvenes y ahora se han visto con una barrera insalvable", explica Ramírez.

Las azoteas

"Esto no necesita una mano de pintura, necesita muchas más cosas", aclaran las líderes vecinales. Desde la asociación consideran que también necesitan abordar problemas de luz y agua. En concreto, uno de los principales defectos son los bidones de agua de las azoteas, que se rompen y provocan humedades en las viviendas. Además, rompen parte de la estructura del bordillo de la azotea, que acaba agrietado y lleno de casquillos. "Las azoteas están en modo siniestro", cuenta Lola, una vecina del barrio desde la ventana de su casa.

Por ello, la asociación de vecinos pide la recuperación del proyecto de rehabilitación, aunque son conscientes de que para esta legislatura no será posible, esperan que el Ayuntamiento capitalino no olvide sus demandas. "Sabemos que empieza rehabilitaciones en otros puntos, pero también hay que mirar por otros barrios", consideran. Es más, aseguran que durante las visitas de los políticos al barrio, una de las principales demandas que expresan los vecinos es la rehabilitación de las viviendas. Pero, por ahora, este objetivo está en punto muerto. En la actualidad, la capital está inmersa en otros planes de rehabilitación en otros puntos de la urbe. Los proyectos que están en activo ahora son en La Isleta en el grupo de viviendas de Fermín Sanz Orrio, en Jinámar en la Fase III del Polígono y en La Paterna en 819 viviendas.

El barrio de Zárate nació en la década de los 50 cuando el Cabildo comenzó el proyecto de las 306 viviendas de Presidente Zárate. Aunque después, en 1954, se amplió el proyecto para la construcción de 102 viviendas más. La zona se ha urbanizado y se han instalado negocios, pero en el proyecto no se contempló la dotación de ninguna dotación de servicios para el grupo de viviendas. En el entorno solo se encontraba a su alrededor la Casa del Niño, un campo de deportes donde ahora se encuentra la Ciudad Deportiva Martín Freire, la Granja Agrícola del Cabildo, el grupo escolar Leopoldo Matos y la iglesia de San José.