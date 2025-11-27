Arrestada una mujer por intentar vender un reloj Rolex robado en el Hospital Insular de Gran Canaria
Un facultativo había denunciado el robo y la Policía Nacional pilló a la mujer, de 36 años, mientras intentaba vender el reloj en una joyería
La Policía Nacional ha arrestado a una mujer de 36 años como presunta autora de un delito de receptación, tras ser encontrada en una joyería de Las Palmas de Gran Canaria mientras intentaba vender un reloj de lujo marca Rolex, valorado en 10.000 euros. Este reloj, modelo Datejust, había sido sustraído en el Hospital Insular de Gran Canaria, donde el propietario, un médico del centro, había denunciado su desaparición.
Los acontecimientos se desarrollaron el 6 de noviembre de 2025. Según el relato del médico, en la mañana de aquel día dejó su reloj junto a sus otros objetos personales en un área designada para ello mientras se preparaba para una intervención quirúrgica. Sin embargo, al final de su jornada laboral, se percató de que el reloj ya no estaba en su lugar.
La recuperación del Rolex
El 25 de noviembre, la sala operativa del 091 recibió una alerta del propietario de una joyería en la capital. Este comerciante había sido previamente informado por el denunciante sobre la posibilidad de que el reloj robado apareciera en su establecimiento. Al describir la situación a la Policía, el comerciante explicó que una mujer había ingresado a su tienda con un reloj que coincidía perfectamente con la descripción y la factura que el médico había aportado en su denuncia.
La llegada de los agentes a la joyería fue inmediata. Sin embargo, al ser confrontada, la mujer negó tener conocimiento de que el reloj fuera robado, alegando que lo había encontrado en la zona de San José y que había acudido a la joyería solo para verificar su autenticidad con la intención de, posteriormente, venderlo.
Comprobaciones y arresto
Los agentes realizaron las debidas comprobaciones en sus sistemas internos y confirmaron que el reloj estaba registrado como sustraído. Como resultado, la pieza fue intervenida y llevada para su custodia, siendo posteriormente devuelta a su legítimo propietario.
La mujer fue detenida y trasladada a las dependencias policiales, donde, una vez finalizadas las diligencias pertinentes, sería puesta a disposición de la autoridad judicial.
La receptación de objetos robados es delito
La Policía Nacional ha enfatizado que la compra y venta de artículos robados contribuye a la actividad delictiva asociada a robos y hurtos. La receptación, que puede incluir la adquisición, posesión o intento de venta de objetos de procedencia ilícita, constituyen delitos tipificados en el Código Penal Español.
