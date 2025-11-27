Astican narra en un libro 50 años de historia portuaria

Astican cumple 50 años y lo celebra con la publicación de un libro sobre su historia. Astican 1975-2025 recorre los principales acontecimientos del astillero desde su creación como empresa pública, a su privatización y hasta los logros actuales. El autor y extrabajador de la empresa, Antonio Zamora, presentó el ejemplar en el Gabinete Literario a la actual dirección de la compañía y a los antiguos trabajadores, que formaron parte de la historia.

El director general corporativo del grupo Astican, José Carlos Álvarez, recordó que los astilleros fueron el primer punto de reparación naval de Canarias. Álvarez reconoció que los astilleros han cambiado de forma significativa con los años, pero la dirección actual sigue valorando el «buen diseño» que se llevó a cabo en los inicios. Entre los encargados de establecer los cimientos de Astican estaba precisamente Antonio Zamora, que entró a la compañía en 1974 y pasó por diferentes puestos durante 15 años.

La ciudad en los 60

El autor explicó que la escritura del libro surgió mientras veraneaba en la Península. «Me dio por pensar en Astican y lo busqué en Google», contó. En internet encontró información de la compañía, pero faltaba un relato sobre su recorrido. Por ello, se puso de acuerdo con antiguos compañeros y con la dirección actual de Astican para comenzar a trabajar en la recopilación de las imágenes y acontecimientos a través de los propios trabajadores, que fueron testigos de aquella interesante época.

Público en la presentación del libro 'Astican 1975-2025'. / ANDRES CRUZ

Al comenzar, el libro sitúa al lector en Las Palmas de Gran Canaria de los años 60. Según Zamora es entonces cuando se acometen las principales mejoras en la ciudad mientras estaba al frente el alcalde, José Ramírez Bethencourt, que posteriormente se convertiría en el primer director de los astilleros. «No sabía nada de reparación naval y tampoco mucho de empresas, pero asumió su papel con gran ilusión», recordó Zamora.

Creación

En 1972 se creó la Sociedad de Astilleros Canarios y el 17 de mayo de 1975 los trabajadores comenzaron a reparar los primeros barcos. Astican se construyó en terrenos ganados al mar, por lo que la obra no fue nada fácil. Tardó más de lo previsto y costó más dinero de lo planeado. Sin embargo, se marcaron el objetivo de que los trabajos comenzaran antes de julio y, finalmente lo consiguieron, aunque fuera una lucha a contrarreloj.

Los primeros años de la compañía no fueron color de rosa, ya que perdían dinero. El autor explicó que las amortizaciones y los costes financieros eran tan altos que a la empresa le costaba salir de los números rojos. «Lo que nadie contaba era que también había una gran conflictividad laboral», apuntó Zamora. En 1989, la empresa Italmar compró Astican y fue entonces cuando se sanearon las cuentas. De todas maneras, las dificultades continuaron y las cifras de venta no mejoraron respecto a los años 80.

De aquellos ásperos momentos ya no queda nada. El director general, José Carlos Álvarez, destacó que los astilleros ya cuentan con tres concesiones en el Puerto de Las Palmas y, además, han conseguido expandirse internacionalmente en Panamá. «Nosotros nunca llegamos a imaginar el nivel al que ha llegado actualmente Astican», felicitó Antonio Zamora al equipo directivo actual tras finalizar la presentación de su libro.