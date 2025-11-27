La Audiencia absuelve a los 15 acusados del 'caso Emalsa'
Los investigados estaban acusados de apropiación indebida y administración desleal
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a los 15 acusados en el 'caso Emalsa' de los cargos de apropiación indebida y administración desleal que se les imputaban, han informado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El conocido como' caso Emalsa' quedó visto para sentencia el pasado mes de julio tras más de un mes de juicio en el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la compañía y las defensas de los 15 directivos acusados negaron el perjuicio que motivó la investigación.
Habrá ampliación.
