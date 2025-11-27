Basura y excrementos en una calle histórica de Las Palmas de Gran Canaria: “Te encuentras gente orinando en las fachadas”

Latas, restos de comida y bebida y hasta defecaciones humanas concentran las quejas que vecinos y comerciantes de la calle Francisco Gourié, antigua calle de La Marina, y trasera de la calle Mayor de Triana, llevan denunciando desde hace meses para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intervenga.

«Una de las muchas cosas que me he encontrado al llegar a casa ha sido una ‘caca’ en la misma puerta», comenta con hartazgo una de las vecinas de este céntrico barrio de Triana, quien denuncia, además, que lleva más de un año conviviendo con la acumulación de basura y los malos olores que desprenden los residuos de quienes -o bien por pernoctar en la calle al no contar con otra solución habitacional, o bien por el incivismo de quienes consideran fácil usar un espacio público para tirar sus desechos - alteran la convivencia y dañan el patrimonio histórico.

«Te llegas a encontrar a gente orinando en las fachadas o haciendo sus necesidades a cualquier hora, más si ha habido actos o los fines de semana », añade otro residente. «Hemos tenido incluso que saltar a una persona que estaba durmiendo en la misma entrada para poder entrar en casa», subraya la primera de ellos, quienes prefieren omitir sus nombres.

«Estamos cansados»

La antigua calle de La Marina forma parte del conjunto histórico protegido de Vegueta. En un recorrido por la zona se observa en los solares – de carácter privado y usados como aparcamientos – acumulación de basura que va desde envases de plástico, latas de bebidas, restos de comida, ropa, cartones y restos de excrementos humanos.

«Ya estamos cansados de hacer vídeos y fotos y etiquetar en las redes sociales al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que hagan algo, pero es la única manera en la que de vez en cuando mandan una cuadrilla para limpiar, pero si no, aquí no viene nadie», sostienen.

El mal olor es perceptible desde la acera. Ella no es la única que se queja de la situación, una de las encargadas de una nueva pastelería en Triana, cuyos trabajadores acceden al establecimiento desde la calle Francisco Gourié, se quejan de lo mismo.

«Cada mañana es lo mismo, tenemos que sortear la basura que dejan los que duermen ahí, y tenemos que ser nosotros los que limpiamos. Ya nos hemos quejado al Ayuntamiento, pero nada», subraya una de ellas. No solo la basura, también denuncian peleas y altercados a cualquier hora.

«Llamamos a la Policía, sí vienen, pero les dicen cualquier cosa para calmarlos y se van, nada más», añaden.

"No podemos ni abrir las ventanas"

Los residentes destacan que la pestilencia de los residuos acumulados son tal que «no podemos ni abrir las ventanas, el olor es inaguantable» y que, además, «les vemos hasta consumiendo algunas drogas».

En cambio, otras de las comerciantes de la zona, trabajadora de una frutería que colinda con un solar amurallado en el que duermen algunas personas sin hogar, subraya que no son ellos quienes hacen sus necesidades frente a las fachadas.

«Ellos están ahí dentro y no se meten con nadie, pero hay otras personas que vienen bebidas y les resulta fácil meterse en los aparcamientos, que solo tienen un candado, para hacer de todo».

Esta comerciante pide más intervención del área de Limpieza. «Por las mañanas pasa siempre una barrendera y limpia la acera y la plaza Munguía, pero claro, esos solares son aparcamientos privados y ellos no se van a meter ahí», destaca.

Patrimonio protegido

Las parcelas de Francisco Gourié, actualmente utilizadas como aparcamientos privados, forman parte del Plan Especial de Protección (PEP) de Vegueta-Triana, que contempla la creación de un espacio libre con árboles y terrazas en la zona.

Un espacio que se prevé unir a la plazoleta Munguía dentro del proyecto municipal, aunque para ello, el Consistorio tendría que ejecutar la expropiación de las diferentes parcelas.