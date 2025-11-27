Este es el correo que obligó a desalojar varias facultades de la ULPGC: «Voy a hacer una masacre»
La Brigada de Información de la Policía Nacional busca al autor del mensaje, enviado a las 5.01 de este jueves a una treintena de cuentas de la universidad
A las 5.01 minutos de este jueves, una treintena de cuentas de correo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) recibieron un mensaje amenazante. «Voy a hacer una masacre», era el asunto del email, divulgado al Servicio de Información al Estudiante, al Archivo Universitario, a la Administración del Edificio de Ciencias de la Salud, la Secretaría General y el rectorado, además de personal sobre todo de la facultad de Filología. La Brigada de Información de la Policía Nacional investiga ya el correo y busca al autor.
El mensaje llevó al desalojo de varias facultades del campus de Tafira, como Ciencias Jurídicas y Económicas, por prevención. A primera hora de la tarde, la normalidad ya se había recuperado en el campus.
«Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves iré a hacer una masacre a la ULPGC», comenzaba el correo: «Voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidaré como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanas y así llevar al despertar de la raza guanche atlante y la independencia de Taknara», dice.
En el correo, reivindica «al MPAIAC que, a pesar de haber sido de izquierda, fueron los únicos que supieron dar la lucha por la supervivencia de la raza guanche superior».
«¡Desde Canarias se levantará la Nueva Atlántida que alguna vez fue hace mucho tiempo, la raza solar guanche despertará de nuevo! ¡Viva Canarias libre y salve Achaman-Satanas», concluye.
La Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha hecho cargo de la investigación para identificar y localizar al emisor del correo.
