Desalojado el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
Alumnos han desalojado Ciencias Jurídicas y Económicas y la Policía Nacional ha acudido a la zona después de que miembros de la Universidad recibiesen un correo sospechoso
El campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha sido desalojado en la mañana de este jueves por un aviso de una supuesta amenaza de bomba.
Los alumnos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas han abandonado las aulas y usuarios de la biblioteca. Agentes de la Policía Nacional se han desplazado a la zona.
Algunos usuarios del correo corporativo de la ULPGC recibieron un mensaje sospechoso, hecho que ha sido puesto en conocimiento, a primera hora de hoy, de las autoridades para que la Policía Nacional valorase la alerta. La Policía Nacional ha activado de inmediato el protocolo de seguridad establecido para este tipo de incidentes, informa el cuerpo policial.
Como medida preventiva, se está procediendo al desalojo de algunas facultades, para garantizar en todo momento la seguridad. Diversas unidades y medios policiales, incluyendo efectivos de Seguridad Ciudadana, UIP y UPR, se encuentran desplegados en el recinto académico.
Investigación de los servicios de seguridad
En estos momentos, hay agentes reunidos con los servicios de seguridad de la ULPGC y se han desalojado, como prevención, algunas facultades, no todo el campus.
Hay edificios en los que siguen trabajando con normalidad. Investigan la credibilidad del correo o si es una falsa alarma.
"Iré a hacer una masacre en la ULPGC"
El correo enviado a las cuentas corporativos de miembros de la ULPGC pone lo siguiente:
"Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves iré a hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidaré como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanas y asi Ilevar al despertar de la raza Guanche atlante y la independencia de Taknara. Revindico al MPAIAC que a pesar de haber sido de izquierda fueron los únicos que supieron dar la lucha por la supervivencia de nuestra raza Guanche superior. ¡Desde Canarias se levantará la Nueva Atlántida que alguna vez fue hace mucho tiempo, la raza solar Guanche despertará de nuevo! ¡Viva Canarias Libre y Salve Achaman-Satanas!
Habrá ampliación.
