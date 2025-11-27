El rector de la ULPGC pide calma tras la amenaza de masacre en el Campus de Tafira
La Gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha instado a mantener la actividad en las aulas tras la amenaza de tiroteo
El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Luis Serra, ha hecho un llamamiento a la comunidad para que mantenga la tranquilidad ante el operativo desplegado en el Campus de Tafira ante las amenazas de una masacre.
Según informa la Gerencia de la Ulpgc, se ha remitido un comunicado interno a toda la comunidad universitario informando de las medidas que se están tomando en el campus tras la recepción de un correo electrónico "sospechoso de amenaza" a la institución.
Así, indica que Luis Serra está en contacto directo con la Delegación del Gobierno desde que se recibió el correo para tomar las acciones preventivas necesarias en todos los centros universitario.
Actividad
En cuanto a la actividad en la Universidad, el rector anima a que “prosiga la normalidad en todos los centros" y añade que “la tranquilidad debe ser la norma imperante en los campus”, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado comuniquen a la institución cualquier cambio o novedad en sus investigaciones.
Asimismo, la Gerencia insta a todos los centros “a que se mantenga la actividad en las aulas”.
Amenaza
Todo se inició en la mañana de hoy jueves cuando a diferentes direcciones de correo de la comunidad universitario en el que se avisaba de las intenciones de masacrar el centro académico. El texto del correo es el siguiente:
"Soy canario e integrante del grupo 764 y este jueves iré a hacer una masacre en la ULPGC, voy a ir armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible y luego me suicidaré como parte de un sacrificio de sangre para mi señor Achaman-Satanas y asi Ilevar al despertar de la raza Guanche atlante y la independencia de Taknara. Revindico al MPAIAC que a pesar de haber sido de izquierda fueron los únicos que supieron dar la lucha por la supervivencia de nuestra raza Guanche superior. ¡Desde Canarias se levantará la Nueva Atlántida que alguna vez fue hace mucho tiempo, la raza solar Guanche despertará de nuevo! ¡Viva Canarias Libre y Salve Achaman-Satanas!
