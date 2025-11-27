El capó de un coche salva la vida de un vecino de Las Palmas de Gran Canaria que cae desde un segundo piso
El hombre, de avanzada edad, se precipita desde el balcón de su piso en el Edificio Marina I de la calle Venegas; "fue un impacto durísimo, un golpe seco", valora un vecino; con heridas leves, descendió una distancia de diez metros
Salvado por el capó de un Opel Corsa blanco. Un vecino de la capital grancanaria se precipitó al vació desde un segundo piso, del Edificio Marina I, para caer sobre un vehículo en la calle Venegas 69. El coche, estacionado justo delante de la Peluquería Carolina Nuez, evitó la muerte de un varón, de avanzada edad, y que residía solo. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para encamillarlo y llevarlo a un centro hospitalario. Según las primeras observaciones, presenta varias contusiones por el impacto y su vida no corre peligro. Efectivos de la Policía Local y Policía Nacional se personaron al lugar del suceso, a unos metros de la Plaza de la Feria. El suceso tuvo lugar sobre las 9.35 horas de esta mañana.
"El impacto fue tremendo, resultó atronador. Pensé que había sido un choque de dos coches en León y Castillo y me asomé al balcón. Entonces lo vi ahí encima del capó y llamamos de forma urgente al 1-1-2", valora el vecino Alfredo del Castillo, que reside en el tercer piso del Edificio Marina I, cuyo portal de entrada está ubicado en el número 1 de la calle Plaza de la Feria.
Las trabajadoras de la Peluquería Carolina Nuez no presenciaron el salto al vacío del vecino capitalino. "No nos enteramos de nada y cuando ya estábamos en la puerta y lo vimos sobre el capó. Menudo susto", inciden. Entre curiosos y el esmero policial por poner coto a las grabaciones de la atención sanitaria, una vecina alertaba del efecto devastador de la soledad. "En este barrio ya van varios episodios similares, la gente mayor precisa de una atención específica y de compañía".
El varón accidentado llamó al 112 para comunicar su intención de saltar desde el segundo piso.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez