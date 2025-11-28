Las 152 viviendas de Doctor Chiscano para la reposición de Las Rehoyas se retrasa hasta 2028

La obra del edificio de 152 viviendas en la calle Doctor Chiscano se retrasan a 2028. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevará este viernes a pleno la reestructuración de las anualidades presupuestarias de esta promoción. Los trabajos, que comenzaron en marzo de 2023 en la trasera del hospital Doctor Negrín, llevan paralizados desde julio, pendientes de un modificado de obra. El proyecto forma parte del plan de reposición de Las Rehoyas en su fase cero, la misma a la que pertenece el edificio del parque, el cual sí está terminado pero no entregado.

La autorización que los técnicos han remitido al pleno resalta que la obra durará 20 meses una vez esté el modificado del proyecto que está redactando el área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda. Los trabajos se encuentran en estos momentos en un 18% de ejecución pese a que tendrían que haber estado listos este año, por lo que tan solo se ha excavado el solar, se ha levantado un muro pantalla en la ladera contigua y se han realizado los cimientos.

Modificaciones del contrato

Con las nuevas anualidades, el Ayuntamiento destinará el próximo año 1,9 millones de euros, otros 6,12 millones en 2027 y 4,45 en 2028. El coste global de estos trabajos será de 15,44 millones de euros. La adjudicación se hizo en octubre de 2022 a Construplan Construcciones y Planificación por 14,04 millones de euros; no obstante, en noviembre el servicio de urbanismo ya propuso elevar la cuantía a 15,44 millones y extender los plazos a 2025, plazos que finalmente no se han cumplido.

Vista de la obra de Doctor Chiscano. / Juan Castro

En junio de 2023 la empresa solicitó una primera modificación del contrato derivada de "circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación del contrato" -tan solo cuatro meses después de comenzar las obras-. El segundo modificado lo plantearon el pasado mes de junio, nuevamente por motivos "sobrevenidos". Según el informe elaborado por Urbanismo, el proyecto se ha encontrado con dos principales problemas: la existencia de un centro transformador de Endesa y el cauce del barranquillo de El Cardón.

A finales del año pasado la ejecución rozaba el 17%, por lo que apenas se ha avanzado este año. De hecho, el pasado mes de febrero el Ayuntamiento aprobó una primera prórroga del proyecto, que tendría que haber finalizado en marzo. Tras la suspensión decretada en julio, el Ayuntamiento de la capital se ve ahora obligado a ampliar este horizonte para poder finalizar los trabajos. Tres años después de lo previsto en un principio.

Cuatro bloques de seis y ocho plantas

La promoción consta de cuatro bloques, tres de seis plantas y uno de ocho, separados por zonas comunes. Todos ellos suman un total de 152 viviendas de cinco tipos diferentes, en función del número de habitaciones o si están adaptadas para personas con movilidad reducida. Las viviendas tienen entre 60 y 80 metros cuadrados, por lo que supondrán una mejora para sus vecinos, dado que las actuales tienen apenas 42 metros. El edificio también contará con 184 plazas de aparcamiento para coches, seis de ellas adaptadas y 34 más para motocicletas.

Este edificio forma parte de la fase 0 del plan de Las Rehoyas junto al que se ha levantado en el parque homónimo con 148 viviendas. Los trabajos de este último finalizaron en noviembre del año pasado y las nuevas casas no han sido entregadas todavía. El Ayuntamiento argumentó la semana pasada que durante este año han estado inmersos en trámites burocráticos con el Gobierno de Canarias antes de poder entregar las llaves.

Edificio de Las Rehoyas de 148 viviendas en el parque. / J.PEREZ CURBELO

Esta fase es esencial para poder seguir con la reposición. Para hacer los primeros derribos en el barrio y comenzar con la primera fase del plan es necesario reubicar a los vecinos de una serie de bloques de las calles Santa Luisa de Marillac y Santa María de la Cabeza. Estos irán a las 300 viviendas que se están construyendo en la calle Doctor Chiscano y el ya finalizado en el parque de Las Rehoyas.

Una promoción entre causas judiciales

Por otro lado, para acometer esta promoción de 152 viviendas es necesario soterrar parte del barranquillo, el cual ya discurre bajo el hospital Doctor Negrín. Precisamente, Ben Magec-Ecologistas en acción llevó la obra a los tribunales por "grave impacto medioambiental" al afectar al referido cauce. Según estos, los trabajos afectaban al terreno y a la flora y fauna local, incrementando el riesgo de inundación. No obstante, el TSJC rechazó finalmente paralizar los trabajos el pasado mes de enero.

Este no es el único caso judicial que afecta a esta promoción vinculada a la reposición de Las Rehoyas. Los vecinos de la zona del Negrín también han denunciado el proyecto al entender que este suelo estaba incialmente reservado para uso dotacional deportivo. Este suelo fue recalificado durante la elaboración del Plan General de Ordenación (PGO) de 2012 de uso deportivo a suelo destinado a la construcción de vivienda protegida.