23 millones en facturas pendientes: Las Palmas de Gran Canaria paga servicios atrasados de Limpieza o Parques y Jardines

El Consistorio suma más de 35 millones de euros en 2025 para saldar deudas de ejercicios anteriores

Tareas de limpieza del Plan de Higiene Urbana en Las Chumberas

Tareas de limpieza del Plan de Higiene Urbana en Las Chumberas / Andrés Cruz

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes un nuevo Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) por un importe de 23.131.134,10 euros, correspondiente a servicios prestados en ejercicios anteriores que no pudieron abonarse por motivos administrativos. El expediente, identificado como REC 2025/10, es el noveno validado en lo que va de año.

Volumen de pagos acumulados en 2025

Con esta aprobación, el Consistorio suma 35.873.964,20 euros destinados a regularizar obligaciones pendientes durante 2025. Según los datos facilitados en el Pleno, este volumen se enmarca en el proceso de actualización de pagos iniciado por el Gobierno municipal para reducir facturas acumuladas en diversas áreas.

Áreas con mayor concentración de deuda

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, señaló que la mayor parte del importe corresponde al área de Limpieza, que concentra un número elevado de servicios ya ejecutados y pendientes de abono. El expediente también incluye facturas de Parques y Jardines y Accesibilidad, Ciudad de Mar, Oficina de Atención al Ciudadano, Coordinación General de Hacienda, Contratación y Patrimonio, y Bienestar Social y Solidaridad.

El concejal Francisco Hernández Spínola, durante el pleno del mes de noviembre.

El concejal Francisco Hernández Spínola, durante el pleno del mes de noviembre. / LP/DLP

Regularización de servicios y continuidad del proceso

Hernández Spínola apuntó que este trámite permite avanzar en la “normalización” de pagos asociados a servicios prestados, especialmente en Parques y Jardines, donde se ha iniciado un proceso de regularización de ejercicios anteriores. El edil indicó además que el Ayuntamiento mantendrá esta línea de trabajo durante los próximos meses para continuar reduciendo obligaciones pendientes y mejorar la estabilidad financiera municipal.

Noticias relacionadas y más

Impacto administrativo

La aprobación del REC permitirá atender facturas registradas fuera de plazo o afectadas por incidencias administrativas, un procedimiento habitual para saldar servicios efectivamente realizados. Según los datos municipales, el objetivo es avanzar en el saneamiento progresivo de las cuentas mediante expedientes periódicos orientados a actualizar la situación contable del Ayuntamiento.

Un incendio en un edificio de 11 pisos obliga a desalojar en Las Palmas de Gran Canaria a siete personas

La TAO ya es historia: Las Palmas de Gran Canaria termina el derribo de la antigua terraza

Mesa y López da la bienvenida a la Navidad con luces y un mercado al aire libre

Así se financiará el Carnaval 2026: 1,1 millones aprobados en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria

23 millones en facturas pendientes: Las Palmas de Gran Canaria paga servicios atrasados de Limpieza o Parques y Jardines

Inma Medina el día de su dimisión: "No me escondo y voy con la cabeza alta, quienes me quieren pueden estar tranquilos"

Los 40 Classic llegan este fin de semana a las Palmas de Gran Canaria con un gran concierto

Premios Puertos de Las Palmas 2025: un reconocimiento a la sostenibilidad con la entrega por primera vez en Lanzarote

