Los 40 Classic llegan este fin de semana a las Palmas de Gran Canaria con un gran concierto

Las Palmas de Gran Canaria celebran el sábado 29 de noviembre el concierto de los 40 Classic "Noche ochentera". Esta actividad cultural llega de la mano de ser_las_palmas con el objetivo de que los ciudadanos disfruten de un buen ambiente musical con canciones que les hagan viajar a otros tiempos.

El evento se celebrará a las 19:00 horas en la plaza de España, en la capital grancanaria. Bajo el lema: "Bailar, un imprescindible estas fiestas",

Actuaciones

El objetivo es que este sábado 29 de noviembre es que la música despierte las emociones de todos los asistentes, ya que el evento no entiende de edades ni de gustos, solo de disfrutar. Desde las 19:00 hasta la 1:00 horas, los interesados podrán acudir a Plaza de España de manera gratuita (hasta completar el aforo) para disfrutar de un directo arrollador de la banda Da Igual en su gira de 2025.

Para finalizar, el DJ y voz de LOS40 Classic Juan Borrás tomará los mandos de la cabina para hacer bailar a todos los asistentes que continúen con energía y ganas de pasarlo bien.

Organizadores

El departamento de cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el encargado de organizar este concierto de los 40 Classic. Se trata de otra propuesta para dar la bienvenida a la Navidad, con el objetivo de fomentar la cultura musical en la ciudad.