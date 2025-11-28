Así se financiará el Carnaval 2026: 1,1 millones aprobados en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria
La celebración del 50 aniversario de la fiesta, que comenzará el 23 de enero, requiere una mayor inversión por parte del Ayuntamiento para su preparación y licitación
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes dos modificaciones de crédito que suman 1.500.000 euros, destinadas a cubrir gastos culturales y a garantizar la organización del Carnaval 2026, que celebrará su 50 aniversario y comenzará el 23 de enero.
Dos expedientes por 400.000 y 1.100.000 euros
El Pleno municipal validó los expedientes P2025/15 y P2025/16, que ascienden a 400.000 y 1.100.000 euros, respectivamente. Según explicó el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, la medida permitirá atender compromisos ya generados y avanzar en la planificación de la próxima edición del Carnaval.
Programación cultural financiada
El expediente por 400.000 euros se destina a sufragar actividades realizadas en la ciudad durante 2025. Entre ellas figuran la segunda edición de Calles con Arte celebrada en La Isleta, la puesta en funcionamiento de la biblioteca Alexis Ravelo en Tamaraceite y la organización de tres festivales musicales.
Refuerzo para el Carnaval 2026
El segundo expediente, dotado con 1.100.000 euros, permitirá afrontar los gastos vinculados a la preparación del Carnaval 2026. El Ayuntamiento señala que el adelanto de la fiesta al 23 de enero obliga a iniciar antes los procesos de planificación y licitación, de ahí la necesidad de reforzar la financiación en esta fase previa.
Un ejercicio marcado por el 50 aniversario
La Corporación municipal destaca la relevancia de esta edición del Carnaval, que cumplirá medio siglo como celebración emblemática de la capital grancanaria. La aprobación de los dos expedientes busca asegurar que los preparativos se realicen dentro de los plazos y con la cobertura económica necesaria.
