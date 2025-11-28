Herido grave un peatón al ser atropellado por una guagua cuando intentaba cruzar la GC-1

Un peatón ha resultado herido de gravedad este viernes al ser atropellado por una guagua cuando intentaba cruzar la GC-1, a la altura de Hoya la Playa, por una zona indebida.

El siniestro ha ocurrido en torno a las 20 horas en dirección sur. La víctima, un hombre de unos 30 años, cruzaba la autovía en un sitio no habilitado para ello cuando una guagua lo arrolló al no poder esquivarlo.

Cristal de la guagua, tras el impacto contra el peatón / LP/DLP

A la zona se desplazaron de inmediato agentes de las unidades de Distrito y Atestados de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que se han hecho cargo de la investigación. También unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que han estabilizado en el enclave al herido y lo han trasladado en estado grave al Hospital Insular.

Los agentes han realizado el test de alcoholemia y drogas al chófer del autocar, que ha dado negativo, y han tomado declaración a testigos, que han destacado la pericia del conductor para lograr maniobrar y reducir la velocidad para evitar impactar de forma frontal con el peatón.

El acceso a Hoya la Plata desde la GC-1 está cerrado temporalmente, hasta que los servicios de emergencia concluyan su intervención.