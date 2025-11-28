Herido grave un peatón al ser atropellado por una guagua cuando intentaba cruzar la GC-1
La víctima caminaba por una zona indebida de la autovía del Sur
Un peatón ha resultado herido de gravedad este viernes al ser atropellado por una guagua cuando intentaba cruzar la GC-1, a la altura de Hoya la Playa, por una zona indebida.
El siniestro ha ocurrido en torno a las 20 horas en dirección sur. La víctima, un hombre de unos 30 años, cruzaba la autovía en un sitio no habilitado para ello cuando una guagua lo arrolló al no poder esquivarlo.
A la zona se desplazaron de inmediato agentes de las unidades de Distrito y Atestados de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que se han hecho cargo de la investigación. También unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que han estabilizado en el enclave al herido y lo han trasladado en estado grave al Hospital Insular.
Los agentes han realizado el test de alcoholemia y drogas al chófer del autocar, que ha dado negativo, y han tomado declaración a testigos, que han destacado la pericia del conductor para lograr maniobrar y reducir la velocidad para evitar impactar de forma frontal con el peatón.
El acceso a Hoya la Plata desde la GC-1 está cerrado temporalmente, hasta que los servicios de emergencia concluyan su intervención.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez