Inma Medina el día de su dimisión: "No me escondo y voy con la cabeza alta, quienes me quieren pueden estar tranquilos"

"No me escondo y voy con la cabeza alta, los que me quieren pueden estar tranquilos y orgullosos", con estas palabras la concejala Inmaculada Medina subrayó la que ha sido su última intervención en el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras 18 años en la bancada socialista. Medina renunciará a su acta este viernes tras anunciar su dimisión la semana pasada tras ser citada como investigada por supuesta corrupción en el Caso Valka.

Medina intervino por alusiones después de que la líder de los populares, Jimena Delgado, insinuara que iba a dimitir "por corrupción", para que acto seguido se autocorrigiera y metiera el "presunto" por delante. La hasta ahora concejala de Coordinación, Aguas, Carnaval y Fiestas recalcó que "después de escuchar disparates" tenía que intervenir. A continuación se levantó y comenzó a señalar a toda la bancada de la oposición, en especial a los del PP.

"Nunca dejen de poner delante la palabra presunta"

"Me toca las narices, es mi último día y me lo voy a permitir todo", indicó la edila. "No sé si en su partido pueden hacer lo mismo, yo les miro a la cara a todos, habrá oportunidad que se tengan que retractar y bajar la cabeza y pedir perdón, no a mí que les miro de frente sin esconderme, si no a todos los de mi entorno y han hecho tanto daño, es lo único que no voy a perdonar", apuntó Medina.

"Nunca dejen de poner delante la palabra presunta", subrayó. "Si hay algo que estoy haciendo porque puedo permitírmelo es hacer captura de todo", añadio. Medina "A mí la alcaldesa no me ha mandado un mensaje diciéndome 'Inma sé fuerte', mi fortaleza la tengo yo, no quiero ser un lastre para este gobierno", resaltó, haciendo alusiones a las palabras de Mariano Rajoy a Bárcenas.

Las fechas que no olvidará Inma Medina

"Hay tres fechas que nunca se me olvidarán: el 28 de octubre mi marido me dijeron que mi marido tiene cáncer, el 28 de febrero mi marido muere, y el 28 de noviembre es mi último pleno", precisó. Medina indicó que dimite para "tener libertad para defenderme, esto me va a hacer más fuerte". Al mismo tiempo, anunció que no estará en el pleno, pero que seguirá "en la calle, con los grupos del Carnaval y los barrios".

La alcaldesa, Carolina Darias, intervino también para defender la labor de Inmaculada Medina en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. "Con ella el carnaval tiene un antes y un después", recalcó. Dejó "palabras de agradecimiento y reconocimiento. Va a ser complicado seguir", añadió visiblemente afectada. Y criticó a "quienes hacen juicios paralelos y reniegan de su gente".

Esto último fue en referencia a palabras previas de Jimena Delgado, quien dijo que la denuncia a Emalsa fue puesta "por un alcalde", en referencia del exalcalde Juan José Cardona, ahora en las filas de Coalición Canaria, tras recordarle el grupo de gobierno a la actual portavoz popular que era una denuncia puesta en tiempos del PP.