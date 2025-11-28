Inmaculada Medina deja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre aplausos y «con total tranquilidad»

«No ha sido fácil, pero sí les aseguro que lo hago con total tranquilidad, con respeto y con el corazón lleno de cariño». Con estas palabras la concejala Inmaculada Medina dijo adiós a 18 años de trabajo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 14 de ellos en distintos equipos de gobierno. La sesión plenaria celebrada este viernes acabó así entre aplausos y lágrimas en mitad de una emotiva partida para despedir a quien ha sido concejala estrella del PSOE en la capital y que tan solo ha podido descabalgar su presunta implicación en el caso Valka.

Inmaculada Medina, exconcejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, anunció su dimisión el pasado 17 de noviembre tras hacerse público que el juez la citaba como investigada en el caso Valka por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración. La Fiscalía Anticorrupción la relaciona con una supuesta trama de facturas falsas o infladas en el servicio de Parques y Jardines entre los años 2015 y 2022.

«No me escondo y me voy con la cabeza alta»

«Gracias por permitirme que pueda despedirme de esta mi casa. Me voy cuando adquiero la mayoría de edad», indicó Medina en una intervención serena que cerró una sesión plenaria en Santa Ana que se alargó de la mañana hasta casi la noche. Un tono diferente al empleado durante su primer turno de palabra, en alusiones al Partido Popular, en el que no dudó en levantarse y dejar su posición bien clara ante los ediles de la oposición, a quienes señaló con el dedo: «No me escondo y me voy con la cabeza alta, quienes me quieren pueden estar tranquilos».

Medina tuvo palabras especialmente para «la gente de la casa» y también para «la de la calle, que son quienes depositaron la confianza en mí para ejercer esta responsabilidad». De hecho, en el Salón Dorado de Santa Ana había trabajadores municipales y también representantes del Carnaval, quienes rompieron en aplausos y lágrimas al finalizar el discurso. Una ovación que estuvo acompañada por los compañeros de partido de Medina y por parte de la oposición, especialmente de David Suárez, de CC. «Eres una mujer que siempre tuvo una palabra oportuna, un consejo firme y alguna que otra bronca», resaltó.

Adzubenam Villullas

Tuvo palabras para tres alcaldes

«Las palabras son siempre necesarias en estos momentos que me han tocado vivir desde el pasado día 12 [cuando se conoció la petición del fiscal al juez para citarla como investigada], pero lo único que les puedo decir es que me quedo con el cariño tan grande, el respeto que he sentido de todo el personal de esta casa», subrayó. Medina también tuvo palabras para los alcaldes que han confiado en ella: Jerónimo Saavedra, Augusto Hidalgo y Carolina Darias.

Medina anunció su baja del partido y, aún así, dejó claro que seguirá dejándose ver «en la calle, con los colectivos sociales y vecinales». Y, especialmente, con los grupos del Carnaval. De hecho, unas horas antes varios comparseros, murgueros y diseñadores fueron a recibirla a las puertas de las Casas Consistoriales. La concejala no dudó a la hora de bajar a recibirles. «¡A ver quién te iguala!», gritaban algunas de ellas.

«Quiero darte las gracias por tu trabajo, por ser como eres. Nunca dejes de serlo», indicó la alcaldesa emocionada, «ahora no te vengas abajo»; al tiempo que reconoció haber tenido «otro punto de vista diferente, pero siempre desde el respeto, quiero que te lleves de aquí nuestro reconocimiento».

Por alusiones de la portavoz del PP

Medina intervino en un primer momento por alusiones después de que la líder del PP, Jimena Delgado, insinuara que iba a dimitir «por corrupción», para que acto seguido se autocorrigiera y metiera el «presunto» por delante. La concejala recalcó que «después de escuchar disparates» tenía que hablar. «Me toca las narices, es mi último día y me lo voy a permitir todo», indicó la edila. «No sé si en su partido pueden hacer lo mismo, les miro a la cara a todos, habrá oportunidad en la que se tengan que retractar, bajar la cabeza y pedir perdón, no a mí que les miro de frente sin esconderme, si no a todos los de mi entorno y han hecho tanto daño», apuntó Medina.

«Hay tres fechas que nunca se me olvidarán: el 28 de octubre me dijeron que mi marido tiene cáncer, el 28 de febrero mi marido muere, y el 28 de noviembre es mi último pleno», relató. Medina indicó que dimite para «tener libertad para defenderme, esto me va a hacer más fuerte». La alcaldesa, en ese momento, recalcó que «con ella el Carnaval tiene un antes y un después»; dejó «palabras de agradecimiento», visiblemente afectada, y criticó a «quienes hacen juicios paralelos y reniegan de su gente», en alusión al PP.