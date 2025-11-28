A juicio dos hombres acusados de violar a una joven en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga el próximo martes a dos hombres acusados de agredir sexualmente a una joven en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del año 2023. Presuntamente, se aprovecharon de que la víctima tenía sus facultades cognitivas y volitivas gravemente afectadas para turnarse entre ellos y grabarla en vídeos, que después compartieron con un amigo.

La Fiscalía les atribuye a T. A. P. y A. A. B. la comisión de dos delitos de agresión sexual y descubrimiento y revelación de secretos, por los que pide penas de 20 y 19 años de cárcel respectivamente. Además, exige que indemnicen a la víctima con 6.000 euros por las lesiones y secuelas causadas y con 10.000 euros por los daños morales.

El escrito de acusación recoge que los encausados conocieron a la joven en la noche del 25 de febrero de 2023 durante los mogollones que se celebraban en la Plaza de la Música. Sobre las doce, se trasladaron con ella al domicilio de T. A. P., situado también en la capital.

El Ministerio Público pide penas de 19 y 20 años de cárcel

La mujer en esos momentos tenía sus "facultades cognitivas y volitivas gravemente afectadas", según la Fiscalía, hasta el punto de no poder prestar su consentimiento libre y consciente a mantener relaciones sexuales ni de otro tipo. Se desconoce el origen de dicha afectación porque había consumido alcohol, pero no en grandes cantidades.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los acusados se pusieron de acuerdo entre sí para atentar contra su libertad sexual y se turnaron para mantener relaciones sexuales completas con la joven en numerosas ocasiones a lo largo de varias horas.

Sin posibilidad de resistirse

Esta no pudo oponer resistencia alguna debido al estado en el que se encontraba, añade el escrito. La víctima sufrió una serie de lesiones, hematomas y equimosis en consecuencia, además de desarrollar un trastorno de estrés postraumático.

Por otro lado, según la acusación, ambos procesados atentaron contra su intimidad y dignidad y grabaron parte de los hechos descritos. Posteriormente, mantiene la Fiscalía, se intercambiaron entre ellos al menos dos vídeos de las relaciones sexuales mantenidas y T. A. P. llegó a mandar a un amigo una fotografía y dos vídeos del encuentro.