Mesa y López da la bienvenida a la Navidad con luces y un mercado al aire libre

El Corte Inglés de Mesa y López ha dado la bienvenida a la Navidad con el acto de encendido de luces, tanto de la fachada como del Mercado de Navidad, que se ha consolidado como punto de encuentro imprescindible para vivir el espíritu navideño la ciudad.

El acto tuvo lugar el jueves 27 de noviembre frente a El Corte Inglés. La cita contó con la presencia de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, doña Carolina Darias, acompañada por miembros de la corporación municipal, y la dirección de El Corte Inglés. Para amenizar la velada, los asistentes disfrutarán de villancicos y música en vivo, antes de culminar con el esperado encendido de luces, tras el saludo oficial y felicitación de las autoridades.

Encendido de El Corte Inglés de Mesa y López en la Navidad de 2025. / LP/DLP

Belén tradicional

Por segundo año consecutivo, el Mercado de Navidad regresa con un espacio único al aire libre, decorado con luces y música navideña. El entorno se ha embellecido para acoger 17 casetas de madera al estilo nórdico y cinco food trucks, ofreciendo una variada propuesta de regalos, dulces típicos, juguetes, adornos y una cuidada oferta gastronómica. Como novedad, se incorpora un Belén tradicional elaborado por la Asociación de Belenistas Canarios Lo Divino, que combina historia y arte.

Este mercado forma parte de la iniciativa que El Corte Inglés desarrolla en 11 ciudades españolas, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, para acercar la magia de la Navidad a todos los visitantes.