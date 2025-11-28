La Navidad llega por Lomo Los Frailes

Las Palmas de Gran Canaria ha estrenado el primer decorado navideño que traslada el encanto de estas fiestas a la ciudadanía. Lo hizo la tarde de ayer en el parque Sixto Henríquez de Lomo Los Frailes, en una cita que contó con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín.

De esta forma, después de una tarde de lluvias que obligó a aplazar el acto de Lomo Blanco, Lomo los Frailes pasó a inaugurar esta decoración progresiva que mueve al sábado 29 el primer parque. Inicialmente, el encendido estaba previsto para el pasado miércoles, 26 de noviembre, fecha que coincidió con unos chubascos en Las Palmas de Gran Canaria que cambiaron la planificación.

Tal y como se anunció el pasado 15 de noviembre, y con el firme propósito de «construir ciudad», según declaraciones de la alcaldesa Carolina Darias el día de presentación de la iluminación y decoración navideña, «la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria nace en los barrios».

No solo lo hace con unos decorados especiales que desde el día de ayer y hasta el próximo 30 de noviembre irán descubriendo el encanto de las fiestas, sino con un completo programa de actividades diseñado para el disfrute de todos los miembros de la familia. En paralelo al de actos icónicos y previstos por el área de Cultura, se irán desarrollando los distintos actos en los distritos de la ciudad, y cuyo contenido se encuentra alojado también en la página web lpacultura.com.

Ayer fue el parque Sixto Henríquez el que descubrió los candiles que, simbólicamente, iluminarán y aportarán calor a este parque del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

La plaza Jacinto Benavente en la zona de Altavista y junto al Ambulatorio de Schamann recibirá a partir de las 20:30 horas del viernes 28 al singular tren cuya metafórica carga consiste en las ilusiones que impulsan las fiestas, en las que las niñas y los niños son quienes cargan con la voz cantante del espíritu navideño.

El parque de Juan Pablo II inaugurará un set pleno de color: el que desprenden los molinillos de viento y los cascanueces navideños, el sábado 29, a las 19:00 horas. Ese mismo día, algo más tarde, el parque de Lomo Blanco, junto al campo de fútbol del Cono Sur, finalmente descubrirá la belleza de las carretas, caballos, cascanueces y árboles navideños que se encargarán de seguir llenando de luz e ilusión el paisaje capitalino a lo largo del mes de diciembre.

Por último, llegados al domingo 30 de noviembre, la plaza de la Feria será el espacio de encuentro y recepción de las cartas de los Reyes Magos, que de este modo conocerán los deseos de los más pequeños y pequeñas de la casa para preparar sus regalos y tenerlos a punto en enero. En este destacado decorado, los tronos serán ocupados por personajes imprescindibles en Navidad, entre los que destacan los duendes y los pajes reales que estarán encargados de custodiar los sueños infantiles depositados en los sobres de las niñas y los niños.

Inauguración de las luces navideñas en El Corte Inglés. / La Provincia