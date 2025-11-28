Las Palmas de Gran Canaria estudia cambiar los aparcamientos para dar cabida a la carril bici del Barranquillo Don Zoilo

El concjeal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, apuntó este viernes en el pleno que están estudiando el sentido de las plazas de aparcamiento de la calle Párroco Villar Reina. Esta es una de las reivindicaciones de los vecinos del Barranquillo Don Zoilo ante los problemas de inseguridad vial que han generado las obras del carril bici en la citada calle de Las Palmas de Gran Canaria.

Ramírez indicó que los vecinos les han solicitado que las plazas de aparcamiento estén en sentido subida en lugar de sentido bajada. La alcaldesa, Carolina Darias, quien intervino en la moción presentada por el PP, señaló que esta es "la hoja de ruta" tras haberse reunido también con los vecinos para abordar la situación y matizó que necesitan "el respaldo técnico".

Hasta ahora, el Ayuntamiento ya se ha abierto a hacer una serie de cambios en el proyecto. El edil de Movilidad indicó que han corregido el vado de la farmacia, la plaza PMR de un residente en dicha vía y también una parada de guagua. Además, se está modificando una acera para que las guaguas puedan circular mejor.

"El plan de la bici para Ciudad Alta se hizo mediante mesas de trabajo con vecinos y en las juntas de distrito, se explicó cómo iban a ser; y el concejal de Urbanismo de entonces, Javier Doreste, se reunió con ellos", resaltó Darias, "pero la gente tiene derecho a cambiar de opinión una vez empiecen las obras".

El concejal del PP Ignacio Guerra de la Torre instó a hacer un proceso participativo en esta materia. La moción de los populares para modificar el carril bici planteó redifinir el proyecto. El propio Guerra de la Torre tildó este de "despropósito" por cómo se han distribuido los distintos carriles en la calzada.

La obra ha recibido una primera prórroga para su finalización hasta el 3 de febrero. Un hecho que el PP 'celebró' puesto que dará margen para mejorar la obra, aunque criticó que los trabajos hayan seguido adelante pese a las quejas suscitadas por los vecinos del Barranquillo Don Zoilo y por quienes frecuentan esta vía que conecta ambas partes de la ciudad.