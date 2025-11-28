Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La TAO ya es historia: Las Palmas de Gran Canaria termina el derribo de la antigua terraza

La Concejalía de Planificación avanza en el anteproyecto que definirá el futuro del solar, recuperado el pasado año

Explanada que hasta hace poco ocupaba la terraza TAO en Las Palmas de Gran Canaria

Explanada que hasta hace poco ocupaba la terraza TAO en Las Palmas de Gran Canaria / LP /DLP

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concluido los trabajos de acondicionamiento del espacio donde se encontraba la antigua terraza TAO Club & Garden, en los jardines Alonso Quesada. La intervención permite que la zona vuelva a ser transitable, abriendo la puerta a su uso ciudadano mientras se define el proyecto que se desarrollará en este solar.

Un espacio nivelado y accesible

La actuación ha sido ejecutada por el área de Urbanismo, que destinó 42.448,51 euros a la demolición de la plataforma existente y al nivelado del terreno. Con estos trabajos, el Ayuntamiento facilita que la ciudadanía pueda volver a recorrer este enclave céntrico sin esperar a la materialización del futuro proyecto.

Un anteproyecto en marcha

Mientras tanto, la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda continúa con la redacción del anteproyecto que fijará el uso definitivo de la parcela. El espacio fue recuperado el pasado año y forma parte del plan municipal para ampliar y mejorar las áreas de uso público en la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Integración en el dominio público

La parcela, de aproximadamente 1.600 metros cuadrados, se incorpora plenamente al dominio público después de más de dos décadas vinculada al ocio nocturno. Con esta recuperación, el Ayuntamiento avanza en su objetivo de que los espacios urbanos respondan a las necesidades de toda la ciudadanía y mantengan un carácter abierto y accesible.

