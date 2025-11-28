Urbanismo debe adaptar el edificio de Doctor Chiscano a la nueva normativa energética

El proyecto para construir 152 viviendas de la reposición de Las Rehoyas en la calle Doctor Chiscano debe adaptarse a la nueva normativa energética. El concejal del área de Planificación, Desarrollo Urbano y vivienda, Mauricio Roque, indicó en el pleno de este viernes los motivos por lo que las obras de esta promoción pública se encuentran paralizadas desde julio y que obligará a retrasar la finalización del proyecto hasta 2028, casi tres años más de lo previsto.

Roque explicó que los retrasos "tienen su justificación técnica". El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debe adaptar la obra a los nuevos códigos técnicos estructural y de edificación. También se debe proteger el mismo contra el radón, además de medidas de ahorro energético -placas solares- y puntos de recarga para vehículos eléctricos en los garajes. Se trata de cuestiones que no estaban incluidas en la normativa en el momento en el que se redactó el proyecto.

"El edificio será mucho mejor energéticamente y en el confort", subrayó Roque. Las obras salieron a licitación en 2022 y fueron adjudicadas en noviembre de ese mismo año. Los trabajos arrancaron a comienzos de 2023 y fueron paralizados el pasado mes de julio. Hasta ahora tan solo se ha ejecutado el 18% del proyecto. Se ha excavado el hueco donde irá el edificio, se han hecho los cimientos y se ha levantado el talud para dar seguridad a la ladera contigua.

Protocolos de excavación

Además, el concejal apuntó que se deben seguir una serie de protocolos de excavación en el cauce del barranco contiguo. Parte de este barranquillo debe ser soterrado para habilitar el acceso rodado a toda la promoción de 152 viviendas, compuesta por cuatro bloques, tres de seis plantas y uno de ocho. Las medidas a tomar tienen como objetivo evitar humedades en los garajes y evitar que afecte a la estructura.

Roque defendió la política de vivienda del grupo de gobierno municipal, "siguen siendo las mismas" y achacó los problemas a "dinámicas de obra". El concejal aclaró que deben respetar la Ley de Contratos y de ahí las complicaciones que se encuentran a la hora de tramitar el modificado de obra, "esperamos que podamos sacar el proyecto adelante con esta constructora". Precisión que hizo dado que, si el importe superara el 50% del precio de licitación, la obra deberá volver a concurso.

Por otro lado, el concejal del PP Gustavo Sánchez insistió durante su intervención en el pleno que esto "no es una buena noticia", dado el retraso que supone en la ejecución de la reposición de Las Rehoyas, que quedaría virtualmente paralizada. "Esto cae como un jarro de agua fría para los beneficiarios que hayan manifestado su preferencia por estas viviendas, tenían que terminarse en 2025 y ahora serán para 2028", subrayó.

Sánchez también recordó que la mayoría de promociones de alquiler asequible que está ejecutando el Ayuntamiento están paralizadas. "Esto da una imagen de cómo va la política de vivienda", indicó al respecto. El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez Almeida, invitó al gobierno municipal de cara a "futuros proyectos" a cambiar su política de vivienda y "no jugar a ser promotores y adquirir viviendas a privados y ponerlas a disposición de los necesitados" ante la vigente crisis habitacional.