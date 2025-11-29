Detenidos tres jovenes por un robo con violencia en una discoteca de Las Palmas de Gran Canaria
Dos mujeres de 22 años y un hombre de 26 fueron arrestados por la Policía Local la pasada madrugada tras sustraerle a la víctima documentación y un teléfono móvil en un local de la calle José Franchy Roca, en la zona del Puerto
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido en la madrugada de este sábado, 29 de noviembre, a tres individuos (dos mujeres de 22 años y un hombre de 26) implicados en un robo con violencia en el interior de una conocida discoteca en la zona Puerto, ha informado el cuerpo policial capitalino.
Los hechos ocurrieron hacia las 5:00 horas, en una conocida discoteca de la calle José Franchy Roca. La acción delictiva fue reportada por una víctima que se encontraba presente en el lugar.
Los autores del robo, que intentaron huir, exhibieron una actitud agresiva y despectiva hacia los agentes profiriéndoles insultos y descalificaciones.
Relato de la víctima
La víctima, tras el incidente, notificó a las autoridades sobre la situación y proporcionó una descripción física de los sospechosos. Esta colaboración fue crucial para que la Policía Local activara un dispositivo de búsqueda, implicando a diversas unidades en el área para localizar a los delincuentes y recuperar los objetos sustraídos, la cartera con documentos y un teléfono móvil valorado en unos 1.000 euros.
Efectivos de la Unidad Nocturna Especial y del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) realizaron una rápida intervención. Gracias a su despliegue estratégico, lograron localizar y arrestar a los tres sospechosos en un corto periodo de tiempo. Además, durante la investigación, se encontraron documentos personales de los detenidos, que confirmaron su implicación en el robo.
Después de ser detenidos, los implicados fueron trasladados a las dependencias policiales para llevar a cabo los procedimientos legales pertinentes.
