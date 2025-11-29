El líder de una empresa desokupa agrede a un guardia civil al grito de "maricón, te voy a matar"

Un agente de la Guardia Civil ha denunciado al líder de la empresa desokupa canaria EZ Property Solutions por agredirle cuando estaba fuera de servicio y salía de una consulta médica en un hospital de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. "Maricón, te voy a matar. Eres un guardia civil amargado", son algunos de los insultos que supuestamente le dedicó Roberto P. A., que estaba acompañado de otros empleados de la entidad.

El agredido, que ejerce sus funciones profesionales en Tenerife, lo había detenido en dos ocasiones anteriores por la comisión de presuntos delitos de resistencia y desobediencia, así como coacciones graves.

Este miércoles 26 de noviembre, sobre las 13:40 horas, el agente se encontraba frente a la entrada de urgencias de la Clínica Santa Catalina con su ropa de calle cuando el denunciado lo identificó y lo requirió al grito de "maricón, ¿qué haces aquí?". Al darse la vuelta, se dio cuenta de que se trataba del mismo individuo al que ya había arrestado otras veces.

"Porque eres guardia, sino te hubiéramos pegado"

Roberto P. A. se acercó en ese momento hacia él acompañado de otros trabajadores de su empresa, según denunció el perjudicado ante la Policía Nacional. "Hijo de puta maricón, te voy a matar. Me voy a follar a tu novia, escoria de la sociedad. Cagón, ni con el uniforme eres nadie. Para no meterte un tiro en la cabeza, chivata. Fírmame el papel para matarte. Me da igual que seas guardia civil, vamos a mi gimnasio. Porque eres guardia, sino te hubiéramos pegado. Eres un guardia civil amargado", fueron las palabras que presuntamente pronunció para intentar amedrentarle.

También otro de sus acompañantes se habría sumado a los improperios, conforme recoge la denuncia. "Te escacho la cabeza, maricona de mierda. Vamos a mi gimnasio a machacarte. Vas a los festivales a drogarte, robas a la gente", supuestamente le dijo en ese momento.

Presuntamente lo agarró de los pies y lo tiró al suelo

El agente manifestó que, en un momento dado, parecía que el gerente de la entidad y sus empleados se habían cansado de insultarle, amenazarle e intentar agredirle, no llegando el denunciado a hacerlo porque sus trabajadores lo agarraban.

Sin embargo, nada más subir el primer escalón para volver al centro médico, Roberto P. A. presuntamente se sentó a su lado, lo agarró por los pies a la altura de los tobillos y tiró de él. Esto provocó que cayera al suelo y que sufriera lesiones en el codo derecho y un fuerte dolor lumbar.

En ese momento, el denunciante decidió llamar a la policía y se metió en el edificio de urgencias a la espera de la patrulla. Aportó un vídeo que recoge un fragmento del encontronazo, en el que se ve cómo el denunciado se acerca al agente y es retenido por uno de sus empleados. Por otra parte, publicó imágenes del guardia civil acompañadas de comentarios despectivos.