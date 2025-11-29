Miguel Portell, fiscal Antidroga de Las Palmas: "Las mafias, cuanto más poder y dinero tienen, más violencia generan"

Fue nombrado delegado de la Fiscalía Antidroga de la provincia de Las Palmas en febrero del año pasado. ¿Qué balance hace de estos casi dos años en el cargo?

Hago un balance bastante positivo de este tiempo. Nuestra idea es, sobre todo, lograr una coordinación, colaboración y comunicación con los órganos judiciales y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para tratar de que las cosas se tramiten lo más ágilmente posible y que sean lo más eficaces una vez que han sido tramitadas. En ese sentido estamos trabajando, a su vez, con la ayuda de todos los compañeros que están en la sección Antidroga. No solo estoy yo, hay siete compañeros más que están haciendo un gran trabajo en ese sentido, pues estamos tratando de que esa coordinación y esa comunicación sea lo más fluida posible.

¿Han logrado reducir el tiempo que transcurre en el enjuiciamiento de este tipo de causas?

Llevo muy poco tiempo para saber exactamente cómo van esos trámites. Sí que es verdad que ha habido causas que se han tramitado con bastante celeridad. Por ejemplo, una que empezó en 2024 en el norte y ya está prácticamente pendiente de enjuiciamiento. Un par de causas que se iniciaron en 2023 también están ya, incluso una de ellas enjuiciada. Pero las de organizaciones criminales que implican muchos investigados, medidas de investigación, abogados que piden numerosas cosas, es difícil que se tramiten con celeridad. Creo que la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, con la introducción de las audiencias preliminares, puede ayudar a esa reducción de los tiempos. También se ha creado o se permite la posibilidad de creación, que habrá que dotarlo de medios, de secciones especializadas que pudieran tratar el crimen organizado, lo cual ayudaría a que fuera más fácil y más rápida esa tramitación.

¿Hay más droga en las calles debido a la mayor producción y exportación desde Sudamérica?

Sí, en los últimos años se está produciendo un aumento de incautaciones bastante importante, sobre todo de cocaína. En parte es debido a la labor policial y a un trabajo arduo que ellos hacen para conseguirlo, pero evidentemente también es consecuencia de que hay una mayor circulación de droga. Ha aumentado la producción en los países de origen en Sudamérica y, posiblemente como parte de una política de las propias organizaciones criminales, se están enviando más cantidades a Europa.

¿Este fenómeno se dispara desde la época de la Covid-19?

Sí, más o menos coincide. De hecho, incluso el precio de la cocaína ha bajado considerablemente. No tanto en las calles, en las que el precio por gramo se mantiene más o menos similar, pero sí el precio por kilo que puedan pagar las distintas organizaciones ha caído casi a la mitad. Eso es consecuencia de que hay más producción, claro.

¿Y más violencia?

También. Al final, cuanto más poder y más dinero tienen estas organizaciones criminales, más violencia generan. Hasta ahora estábamos escapando de esa situación en España, pero es evidente que, si estaba pasando en Francia, en Bélgica y en Países Bajos, donde incluso la heredera de la corona tuvo que venir a España para refugiarse por estar amenazada por la mafia, es ingenuo pensar que aquí no nos iba a pasar algo parecido en breve. Y ya lo estamos viendo: los dos agentes asesinados con una narcolancha en Barbate, el otro día un tiroteo que hirió a un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Y me consta que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están luchando mucho para tratar de evitar que esa violencia llegue a España, que se instalen las organizaciones criminales más fuertes ahora mismo, que son los clanes de los Balcanes y los albaneses. Pero ya estamos viendo que se produce.

Este año hemos asistido a grandes operaciones contra el narcotráfico: Sombra Negra, Lazos de Sangre… ¿Cómo se trabaja contra las organizaciones criminales?

Con muchos más medios, que hacen falta evidentemente y siempre estamos faltos, y con mucha coordinación, tanto nacional como internacional. Yo creo que las organizaciones criminales cada vez son más internacionales cuanto mayores son. Estamos viendo cómo sus líderes en muchas ocasiones están en países como Dubai. Hace falta colaboración y cooperación entre las distintas instancias, tanto judiciales, policiales, de Fiscalía, autoridades portuarias… Incluso, diría más, no solamente de las entidades públicas. Por parte de las empresas privadas se hace necesario que hagan un esfuerzo también por colaborar en la parte que a ellos les toca en esa represión del narcotráfico.

¿Quiénes controlan el mercado en estos momentos?

Ahora mismo parece que el mercado están empezando a controlarlo en gran medida, casi todo lo que viene de Sudamérica e incluso también parte del hachís, las organizaciones de los Balcanes y albanesas. Son los que ahora mismo tienen mucha fuerza, pero es evidente que tenemos narcotraficantes también nacionales y autóctonos. Se vio hace poco, precisamente en la operación Lazos de Sangre, donde se detuvo a varios narcotraficantes españoles que tienen cierto peso internacional.

¿El turismo puede llevar a que criminales extranjeros se instalen en Canarias para pasar desapercibidos?

No creo que sea una relación directa entre turismo y grandes criminales extranjeros. Es cierto que en España, no solamente en Canarias sino en todas las zonas de costa y también en Madrid y Barcelona, hay una gran población extranjera y, entre ella, se ubican y viven criminales extranjeros. Estamos viendo que, efectivamente, se producen detenciones. Hace poco, de hecho, se detuvo aquí a un noruego que estaba buscado por su país por tráfico de drogas. Viven muchos noruegos en el sur y es uno más. Es verdad que eso es difícil de controlar.

Canarias está a la cola en desarrollo social: bajos sueldos, trabajos precarios… ¿Influye eso en que el mercado de la droga crezca?

Bueno, cualquier situación de crisis económica y social, no solo en Canarias sino en cualquier parte del mundo, evidentemente acerca a la sociedad y más a los jóvenes al mundo de la delincuencia y al consumo de drogas. No solamente aquí, sino en cualquier lugar. Por tanto, tenemos que evitar esas situaciones, tratar de mejorarlo. Es lo que todos pretendemos desde el punto de vista social y económico para evitar que el mercado de la droga sea una salida para esos problemas.

Está despuntando el crime as a service, bandas que trabajan por encargo para varias organizaciones. Hemos visto casos recientes ya en Asturias. ¿Las han detectado aquí?

Sí, es una actividad que efectivamente parece que está siendo la forma de trabajar mayoritaria en las organizaciones criminales. Nosotros recientemente hemos tenido, por ejemplo, la denominada Hattori Hanzo en la investigación policial. Era una empresa de transporte de mercancías legal y de cierto tamaño que operaba entre las Islas y la Península. En connivencia con el propietario de la misma, la utilizaban no solamente para mover su propia droga, sino que parece que también prestaba servicios a otros grupos criminales y a otros narcotraficantes para mover hachís y cocaína, tanto entre Islas como también hacia la Península.

¿Qué soluciones defiende para poner coto al narcotráfico?

Hacen falta medios, hace falta coordinación entre las distintas instancias. Y creo que es importante perseguir el dinero. Es una de las cuestiones en las que la Fiscalía Anticorrupción está haciendo especial hincapié en los últimos tiempos, tanto por la vía del decomiso de sustancias, o sea, de las ganancias que puedan obtenerse directamente en los procedimientos, como también por la vía del banqueo de capitales. Al final todos los narcotraficantes, grandes, medianos y pequeños, lo que buscan es ganar dinero. Perseguir eso ya no es solo cuestión de hacer justicia, sino también de desincentivar esa actividad y que no sea vista como una forma de lucrarse porque, evidentemente, es una actividad muy lucrativa.

¿La sociedad le da suficiente importancia al daño que hace la droga y todas las consecuencias que implica?

Sí creo que hay una cierta relajación en los últimos años desde la lucha de las madres gallegas contra la droga y la lacra de la heroína en los años 80, que derivó, de hecho, en la creación de la Fiscalía Especial Antidroga. Desde entonces hasta ahora se ha producido una cierta banalización del problema de la droga. Quizá no tanto con la heroína o el fentanilo, que todo el mundo ve las consecuencias directas y devastadoras que tiene y, por tanto, es más fácil que lo reprueben. Pero con la cocaína y, sobre todo, con el cannabis, hay cierta permisividad, cuando está más que acreditado que causa un daño, sobre todo a los jóvenes y a su desarrollo, evidente y cada vez en mayor medida porque los porcentajes de THC han ido subiendo a lo largo de los años. Las hacen cada vez con mayor porcentaje para que tenga más influencia. Y, por tanto, el daño para la salud es mayor.

Esta semana, García Ortiz presentó su dimisión como fiscal general del Estado. ¿Cómo valora esta decisión?

Respeto su decisión, entiendo que, dadas las circunstancias y ante la condena, él ha considerado que eso era lo más apropiado y lo que debía hacer.