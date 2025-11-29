Miguel Portell, fiscal Antidroga de Las Palmas: "Los clanes de la droga están infiltrados en todas partes, incluso en la policía"

¿Es Canarias una de las grandes puertas de entrada de la droga en España y/o Europa?

Canarias es muy estratégica porque está en un sitio de paso tanto para las rutas que vienen de Sudamérica como para las que ahora empiezan a existir desde África Occidental no solo respecto del hachís, como ocurría antes, sino también de la cocaína. Mucha de la droga que pasa y que se incauta en Canarias no viene aquí, es un lugar que pillaba de paso para los barcos. En ocasiones puede considerarse que hay un cierto almacenamiento secundario de sustancias que son traídas aquí para luego poder ser desplazadas a la Península mediante otro tipo de mecanismos. Aunque no tiene esa facilidad por el tema aduanero, sí que a través de empresas de transporte de grandes cajas o de pallets estamos viendo que hay bastante movimiento y a través de coches caleteados que pueden llevar la droga hacia la Península en ferry.

¿Hasta qué punto han logrado infiltrarse los clanes de la droga en el Puerto de Las Palmas y en la industria del transporte marítimo?

Lamentablemente, están infiltrados prácticamente en todas partes, incluso en las fuerzas policiales. Lo hemos visto hace poco con la detención en Madrid de un miembro de la UDEF. Estamos hablando de miles de euros por hacer un trabajo relativamente sencillo. En un puerto, por simplemente darles una pequeña información, pueden pagar cientos de miles de euros. Es difícil controlar eso. Estamos en ello y tratando de coordinarnos con las autoridades portuarias y con las distintas consignatarias y empresas de transporte.

¿Necesitamos endurecer las penas o acometer una reforma del Código Penal?

No diría tanto endurecer las penas, pero sí se echa en falta que el Código Penal se reforme con cierta celeridad para dar solución a los problemas que se van suscitando. Siempre los delincuentes van por delante y nosotros tenemos que tratar de solventarlo y, para eso, necesitamos normas legales que nos lo permitan. Uno de esos problemas es el petaqueo -el abastecimiento de combustible a narcolanchas desde embarcaciones más pequeñas-. Las Fiscalías Antidroga de Andalucía tratan de paliar ese efecto regulatorio tratando de acusar, por ejemplo, por el delito de tenencia de sustancias inflamables, pero tiene un encaje más difícil. Más que endurecimiento, muchas veces lo que hace falta es que se ajuste a la realidad de las situaciones y que sea más flexible para que no queden huecos de impunidad.

¿Cree que podríamos convertirnos en un segundo campo de Gibraltar?

Espero que no y realmente cada lugar de España tiene una problemática diferente. La situación de Canarias no es exactamente la misma que en el campo de Gibraltar, por lo del lugar de entrada a la Península y al continente europeo. Me consta además que las fuerzas de seguridad del Estado están trabajando para evitar que eso se produzca. Yo creo que, dadas las circunstancias, es un poco diferente lo que puede producirse aquí respecto a lo que ocurre en el campo de Gibraltar.