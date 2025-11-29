Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad

La tradición canaria llega con el belén solidario con historia de Hiperdino

La recaudación del nacimiento se destina a la ONG Nuevo Futuro para los menores en riesgo de exclusión

Por la izquierda, el sacerdote Hipólito Cabrera; el presentador Javier López; Davinia Domínguez sujeta la cinta que corta Abraham Domínguez; atrás, la consejera del Cabildo Isabel Mena, la edil del Ayuntamiento Carmen Luz Vargas y el director general de Comercio de Canarias, David Miller. | H. D.

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

HiperDino inauguró el pasado jueves su Belén Solidario, que podrá ser visitado en la tienda de HD Miller hasta el 8 de enero. Este año, evoca de manera especial a la capital grancanaria del siglo XIX como un claro homenaje al costumbrismo y a los oficios tradicionales de los isleños.

Más de 200 piezas integran el nacimiento de este año, el 33º que organiza la cadena de supermercados, y que ha sido diseñado por el reputado belenista Fernando Benítez. Una edición más, ha vuelto a lograr una pieza artística única e incomparable por sus dimensiones y su simbología, que en este caso se ha convertido en un recorrido histórico por las calles, las plazas y las fuentes del barrio de Vegueta.

Con la trasera de la Catedral Santa Ana como eje principal, esta pieza artística que tiene unas dimensiones de 10 metros cuadrados de largo y 5 de ancho invita a un paseo por la historia en las calles del barrio histórico y a disfrutar no solo del rico y variado patrimonio arquitectónico del entorno, sino también de las figuras que forman parte de él. Todas ellas están adecuadas con vestimenta del siglo XIX y con elementos tan distintivos de nuestro costumbrismo como la mantilla canaria.

Reconocimiento a los oficios

También, el belén de este año es un reconocimiento a los oficios que durante siglos han formado parte de nuestro tejido económico. Por ello, cuenta con figuras que reflejan el papel que desarrollaban en esa época los carniceros, alfareros y reposteros, entre otros.

La presidenta de la Fundación Dinosol, Davinia Domínguez, fue la responsable de dar por inaugurado el Belén Solidario, cuya recaudación irá destinada a la ONG Nuevo Futuro, dedicada a la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. En esa lína, Domínguez apuntó: «Este año teníamos claro que la recaudación del belén iba a ir dirigida a los menores vulnerables, porque son ellos quienes deben disfrutar especialmente de estas próximas fechas navidades. Con esta recaudación queremos brindar a los más pequeños más oportunidades y garantías de bienestar social».

