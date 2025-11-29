La tradición canaria llega con el belén solidario con historia de Hiperdino

HiperDino inauguró el pasado jueves su Belén Solidario, que podrá ser visitado en la tienda de HD Miller hasta el 8 de enero. Este año, evoca de manera especial a la capital grancanaria del siglo XIX como un claro homenaje al costumbrismo y a los oficios tradicionales de los isleños.

Más de 200 piezas integran el nacimiento de este año, el 33º que organiza la cadena de supermercados, y que ha sido diseñado por el reputado belenista Fernando Benítez. Una edición más, ha vuelto a lograr una pieza artística única e incomparable por sus dimensiones y su simbología, que en este caso se ha convertido en un recorrido histórico por las calles, las plazas y las fuentes del barrio de Vegueta.

Con la trasera de la Catedral Santa Ana como eje principal, esta pieza artística que tiene unas dimensiones de 10 metros cuadrados de largo y 5 de ancho invita a un paseo por la historia en las calles del barrio histórico y a disfrutar no solo del rico y variado patrimonio arquitectónico del entorno, sino también de las figuras que forman parte de él. Todas ellas están adecuadas con vestimenta del siglo XIX y con elementos tan distintivos de nuestro costumbrismo como la mantilla canaria.

Reconocimiento a los oficios

También, el belén de este año es un reconocimiento a los oficios que durante siglos han formado parte de nuestro tejido económico. Por ello, cuenta con figuras que reflejan el papel que desarrollaban en esa época los carniceros, alfareros y reposteros, entre otros.

La presidenta de la Fundación Dinosol, Davinia Domínguez, fue la responsable de dar por inaugurado el Belén Solidario, cuya recaudación irá destinada a la ONG Nuevo Futuro, dedicada a la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. En esa lína, Domínguez apuntó: «Este año teníamos claro que la recaudación del belén iba a ir dirigida a los menores vulnerables, porque son ellos quienes deben disfrutar especialmente de estas próximas fechas navidades. Con esta recaudación queremos brindar a los más pequeños más oportunidades y garantías de bienestar social».