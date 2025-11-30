La Asociación Custodia del Territorio Guiniguada exige frenar el concurso Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias

La Asociación Custodia del Territorio Guiniguada, inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias con el número G1/S1/27834-25/GC, reitera su compromiso con la defensa de un modelo territorial sostenible, orientado al interés general y basado en principios de buena gobernanza. En esta línea, la entidad solicita la paralización inmediata del concurso municipal Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias.

La Asociación recuerda que la cubrición del tramo final del cauce del Guiniguada constituyó un “acto desafortunado” que sepultó un referente geográfico, social, cultural y ecológico fundamental para la ciudad. Por ello, su primera línea de actuación consiste en reclamar la recuperación y verdadera renaturalización del cauce soterrado, un objetivo que —destaca— queda incompatible con la ejecución del concurso actualmente promovido por el Ayuntamiento.

Incumplimiento del PGO y ausencia del Plan Especial obligatorio

La entidad subraya que el objeto del concurso, centrado en la redacción de un proyecto de obras sobre la losa que cubre el barranco, vulnera lo establecido en el Plan General de Ordenación (PGO). Este documento exige redactar, tramitar y aprobar previamente el Plan Especial del Sistema General 51-Guiniguada (PESG 51-Guiniguada), que comprende el tramo entre Barranco Seco y la desembocadura, incluyendo la finca del Pambaso.

De acuerdo con la normativa vigente, este Plan Especial debe contener:

Una evaluación de alternativas reales y diferenciadas ,

, Entre las cuales debe incluirse —por mandato expreso del Plan Insular de Ordenación (PIO) de 2022 — la posibilidad de eliminar la losa que emboveda el barranco,

del — la posibilidad de que emboveda el barranco, Y un proceso de participación ciudadana riguroso, tal como exigen las normas de ordenación y transparencia.

Para la Asociación, avanzar con el concurso supone saltarse estos pasos clave, consolidando de facto el embovedado sin haber evaluado las alternativas que los propios instrumentos de planificación obligan a estudiar.

Llamamiento al Ayuntamiento para revertir el proceso

La Asociación afirma que, si bien estudia promover actuaciones en otros puntos de la isla, considera urgente activar todos los mecanismos posibles para que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria:

Revoque el concurso Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, Desista de contratar la redacción y dirección de obra del proyecto ganador, Inicie de inmediato la redacción y tramitación del PESG 51-Guiniguada, Incluya en dicho plan la alternativa de eliminación del embovedado y la apertura del cauce, tal y como establecen el PGO y el PIO actualmente en vigor.

Un movimiento ciudadano en crecimiento

El nombre Territorio Guiniguada surge a raíz de diversas iniciativas ciudadanas y de entidades que, en los últimos meses, han manifestado su rechazo a perpetuar el embovedado mediante este concurso municipal. Entre estas acciones destacan:

La firma del manifiesto “Descubrir el Guiniguada” ,

, Pronunciamientos públicos de personas y colectivos de referencia ,

, Artículos y análisis difundidos en distintos medios de comunicación.

Este conjunto de voces ha argumentado la necesidad de recuperar el valor histórico, ambiental y cultural del barranco, y no consolidar una obra que consideran contraria a una visión sostenible del territorio.

Estructura de la Asociación

La comisión gestora de la Asociación Custodia del Territorio Guiniguada está formada por:

José Fernández Pérez , presidente

, presidente Isabel Corral Torres , secretaria

, secretaria Enrique Caro Zamora , tesorero

, tesorero María del Carmen Román Barbero , vocal

, vocal Francisco Javier Marrero Santana , vocal

, vocal Elisenda Monzón Peñate, vocal

La entidad invita a todas las personas interesadas en apoyar este proceso de defensa territorial a contactar a través del correo info@territorioguiniguada.org, así como a consultar la web www.territorioguiniguada.org, donde se ofrece información, documentos y recursos relacionados con el Barranco Guiniguada.