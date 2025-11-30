El 'Black Friday' impulsa las ventas navideñas en Mesa y López: "Las colas eran larguísimas"

La Navidad y los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina y el Black Friday suele ser la mejor ocasión para tachar unos cuantos regalos de la lista a un precio más bajo. Por ello, desde hace algunos años las tiendas extienden la campaña a todo el fin de semana. En Mesa y López se notaba el trajín de compradores desde por la mañana y el alboroto de las tiendas que exhibían los carteles de promociones en el escaparate.

«Ha venido mucha gente, las colas eran larguísimas», contó la dependienta de Intimissimi, Laura Rodríguez. El viernes fue el día más intenso, pero destacó que el sábado y ayer no quedaron cortos, e incluso, han extendido el período de ofertas a hoy y esperan que las buenas cifras continúen. Rodríguez afirmó que la mayoría de las compras han sido para regalos navideños. Los artículos más vendidos han sido los pijamas y la ropa interior roja para cumplir con la tradición de Fin de Año.

Compras maratonianas

Al tener más tiempo para comprar, los usuarios acuden a las tiendas en más de una ocasión. Fátima Santana estaba agotada de recorrer los comercios. «Llevo dos días de aquí para allá y las piernas se resienten», afirmó. Desde las 9:30 horas estaba lista para comprar y el día anterior se marchó a las diez de la noche. Tras su intensa experiencia de compras observó que había «buenas ofertas» respecto al año pasado y pudo comprar todos los regalos para sus nietos. «No hay nada para mí», aseguró entre risas.

En Levis, el dependiente Asier, destacó que muchos clientes compraron las prendas y al día siguiente volvieron para cambiarlas o seguir comprando. «La gente se ha implicado mucho, el aumento ha sido muy notable en la tienda», apuntó.

Los principales productos

La moda, la tecnología y los viajes son los sectores preferidos de los usuarios para las compras del Viernes Negro. Fernando Molero necesitaba una tableta y aprovechó las rebajas para ahorrar algo de dinero. «Intento aprovecharlo todos los años», explicó Molero.

Desde Natura destacaron que han superado los datos del año pasado. «Aquí vendemos un poco de todo, pero se nota mucho que en Navidad aumentan las ventas de mantas y zapatillas», expresó la encargada Estela Ruano.

Mercado de Navidad

El Black Friday no fue el único motivo para acercarse a Mesa y López. El Mercado de Navidad de El Corte Inglés estuvo bastante transitado. Con 17 casetas de estilo nórdico el punto comercial al aire libre ofrece varias propuestas de regalos, dulces típicos de la época festiva, juguetes y adornos.

«Compramos una bandeja navideña y adornos para el árbol», señalaron Juanjo Aragoneses y Aída mientras tomaban un café en la zona de descanso. Todos los años buscan nuevos objetos para completar las decoraciones del hogar.

Por su parte, Alejandro Mora y su tocayo Suárez echaban un ojo al mercado, aunque no tenían pensado comprar. «Hoy no, pero seguramente vuelva porque todavía queda mucha Navidad por delante», comentó Mora antes de seguir su paseo entre una multitud llena de bolsas.