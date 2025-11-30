Muere un motorista tras colisionar con un vehículo estacionado en Las Palmas de Gran Canaria
El varón, de 60 años, sufrió un accidente en la calle Barahona. Entró en parada cardiorrespiratoria y los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento
Un hombre de 60 años falleció este domingo, 30 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria después de colisionar con un vehículo estacionado en la calle Barahona, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.
La alerta se registró a las 12:17 horas, cuando varios testigos avisaron de que el motorista había quedado inconsciente en la vía.
Actuación de los servicios de emergencia
Tras recibir la llamada, el CECOES activó de inmediato los recursos necesarios. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Local.
El personal sanitario encontró al motorista en parada cardiorrespiratoria. Aunque se iniciaron maniobras de reanimación, el equipo médico confirmó su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.
La Policía Local abrió las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.
