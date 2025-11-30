Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un motorista tras colisionar con un vehículo estacionado en Las Palmas de Gran Canaria

El varón, de 60 años, sufrió un accidente en la calle Barahona. Entró en parada cardiorrespiratoria y los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento

Un hombre de 60 años falleció este domingo, 30 de noviembre, en Las Palmas de Gran Canaria después de colisionar con un vehículo estacionado en la calle Barahona, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.

La alerta se registró a las 12:17 horas, cuando varios testigos avisaron de que el motorista había quedado inconsciente en la vía.

Actuación de los servicios de emergencia

Tras recibir la llamada, el CECOES activó de inmediato los recursos necesarios. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Local.

El personal sanitario encontró al motorista en parada cardiorrespiratoria. Aunque se iniciaron maniobras de reanimación, el equipo médico confirmó su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Noticias relacionadas y más

La Policía Local abrió las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

TEMAS

El viejo Cine Wood de Tafira quiere ser museo del séptimo arte

Las Rehoyas espera las nuevas viviendas «como agua de mayo»

Ni Madrid ni Valencia: una de las hamburgueserías más premiadas está en Las Palmas de Gran Canaria

El líder de una empresa desokupa agrede a un guardia civil al grito de "maricón, te voy a matar"

La historia de Astican: así nació el astillero que transformó el Puerto de Las Palmas

Miguel Portell, fiscal Antidroga de Las Palmas: "Los clanes de la droga están infiltrados en todas partes, incluso en la policía"

