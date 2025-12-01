¿Y ahora qué? Las claves para avanzar con el plan de reposición de Las Rehoyas

La entrega de estos dos edificios situados en el parque de Las Rehoyas y en la calle Doctor Chiscano es clave para continuar con el plan de reposición de Las Rehoyas-Arapiles, en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta que los vecinos de Santa María de la Cabeza y Santa Luisa de Marillac no hagan la mudanza, no se podrán hacer las primeras demoliciones y, por tanto, dar espacio a los nuevos edificios que se construirán en esta zona y poder arrancar así con la fase 1 del plan.

El plan de reposición de Las Rehoyas-Arapiles consta de ocho fases para un total de 2.558 viviendas. La primera fase incluye la construcción de 252 viviendas dentro del barrio. Los primeros nuevos bloques en el barrio estarían entre Santa María de la Cabeza y Santa Luisa de Marillac -justo en el solar de los que serán desalojados y derribados en la fase cero-, en la plaza del Escorial y otro irá junto al colegio del barrio.

Previsión de las demoliciones por fases

En cada una de las fases se irán derribando bloques para poder ir dando lugar los nuevos edificios, parques y servicios a reponer. La previsión de las demoliciones en cada una de las etapas es la siguiente:

Fase 1 Demoliciones: Montejurra 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14 y 16. Plaza de la Navidad 1, 2, 3, 4 y 5. Sta. Luisa Marillac 1 y 3. Sta. María de la Cabeza 1, 3, 5, 7, 9, 11. Virgen de Begoña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14.

Fase 2 Demoliciones: Montejurra 37 y 39. Plaza del Escorial 1, 2, 3 y 4. Sta. Luisa Marillac 54, 56, 58, 60 y 62. Sta. María la Cabeza 34 y 36. Virgen de Guadalupe 3, 5, 9, 11 y 13. Virgen de Candelaria 10, 12, 14 y 16. Virgen de los Volcanes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Virgen de Lourdes 12, 14 y 16.

La idea será reducir el número de calles y un total de 68.503 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. También se sustituirán por nuevas instalaciones el colegio, la iglesia y los locales sociales anexos. Los nuevos parques y servicios estarán concentrados en la zona baja del barrio. También están previstos 11.891 metros cuadrados de locales comerciales en plantas bajas.

Fuera del ámbito del plan

Dentro del ámbito habrá 1.915 viviendas. No obstante, la reposición consta de un total de 2.558 viviendas, por lo que las restantes deberán ir fuera: 300 son las del parque y Doctor Chiscano y 343 tendrán una ubicación que está por decidir. La mayoría de solares que se barajaron durante la elaboración del plan -León y Castillo, Tamaraceite Sur, Pepe Gonçalves- se están usando para construir otro tipo de promociones públicas para alquiler asequible.

El plan de reposición se aprobó en enero de 2023. Una decisión que no estuvo exenta de polémica. La asociación Las Rehoyas Avanza sigue mostrando su férrea oposición a incluir las casas de la Carretera General del Norte. Lo hizo en aquel pleno y lo ha seguido haciendo -es la misma asociación que denunció el origen del 'Caso Valka'-. El Ayuntamiento argumentó entonces un mayor consenso al caer las firmas en contra del plan de 450 a 55 y las alegaciones de 14 a cuatro.