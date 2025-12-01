'Canarias y el mar': el belén que representa a todos los canarios

‘Canarias y el mar’ es la temática elegida para representar la Navidad 2025 por el belenista grancanario Fernando Benítez que acoge desde este lunes la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, y que estará abierto al público hasta el 4 de enero de 2026.

Durante la inauguración, su autor destacó que el mar es una «extensión» de la personalidad de los canarios, «algo que marca nuestra vida y que condiciona nuestra forma de ser».

El presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, agradeció la recuperación que el artista hace de la cultura canaria "que es parte de nuestra identidad y de nuestros recuerdos de niños». Añadió que «el cariño y la dedicación» con el que lo ha realizado es para el uso y disfrute de la ciudadanía «y para que puedan visitarlo en la casa de todos los canarios».

El nacimiento reproduce escenas marineras, caseríos, playas y ensenadas que podrían representar cualquier pueblo costero de las islas. «Son diferentes escenas asociadas a enclaves costeros como barquillas varadas rebosantes de pescado, pescadoras que se acercan a la playa para llenar sus cestas y bañeras para venderlos en la ciudad», destacó su autor.

Un autor de tradición

Benítez fue describiendo cada paso, en el que hizo especial mención a la Anunciación. «Este pasaje sorprende en medio de las barcas y de los pescadores que están faenando cuando el ángel aparece», y destacó que el nacimiento del niño Jesús se representa «en una gruta cercana a la playa».

El belén está realizado con corcho, arena y cartón. Se trata de una obra de gran formato, de técnicas mixtas, bajo un estilo popular canario propio de la transición del siglo XIX al XX.

«El corcho es el elemento base para las montañas y la madera para las casas, que llegan a tener hasta un metro de altura», comentó su autor.

En palabras del belenista grancanario, el nacimiento de este año es «barroco" y "rebosante de detalles, enseres y personajes, hay tantos detalles que hay que verlo varias veces».

Fernando Benítez repite recreando el tradicional nacimiento en la sede de la Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria. Es uno de los belenistas más destacados de Canarias, con gran cantidad de nacimientos realizados en los últimos 30 años. Su pasión comenzó en su pueblo natal, Moya, durante su infancia y gracias a la dedicación que tenía su madre a su realización.

De ahí arrancó una dedicación que le ha llevado a engalanar algunos de los más icónicos espacios de Gran Canaria, entre los que destaca el Castillo de la Luz, el Belén Canario de Miller, el del parque de San Telmo, con su particular trazado circular; los belenes del Parlamento de Canarias, que en todas sus ediciones ha contado con récord de visitantes; así como los belenes del Castillo de Mata, inspirados en artistas y escritores canarios como Néstor, Manrique, Galdós o Tomás Morales, pero también con alegorías a la Navidad inglesa del libro ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens o en las navidades de Nueva York.

Días y horas de visita

El belén podrá visitarse de forma gratuita en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Gran Canaria, en la plaza Rafael O´Shanahan, hasta el 4 de enero de 2026, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 20:00 horas.

Los sábados y domingos 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de diciembre estarán reservados para grupos concertados de asociaciones y colectivos, en el horario de 9:00 a 14:00 horas para el que será necesario solicitar cita a través del correo electrónico: comunicación.pregob@gobiernodecanarias.org

Los días 6, 7 y 8 de diciembre, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y permanecerá cerrado el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.