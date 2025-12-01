Controles de alcoholemia y cortes de tráfico: así es el dispositivo de seguridad en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad y rebajas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Seguridad y Emergencias, ha establecido, con motivo de la llegada de la Navidad, un dispositivo especial de seguridad y tráfico que estará vigente desde este 1 de diciembre hasta el periodo de rebajas.

La alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, explicó este lunes los detalles del operativo municipal, coordinado por Policía Local, Bomberos, Protección Civil y la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias, en colaboración con Policía Nacional, Cuerpo General de la Policía Canaria y Guardia Civil, cuyo objetivo es garantizar el normal desarrollo y la convivencia en estas fiestas.

Puntos clave de la ciudad

El dispositivo contempla el refuerzo de la vigilancia policial en puntos clave de la ciudad, como zonas comerciales y de ocio, turísticas y otros espacios de gran afluencia. Para ello, la Policía Local ha puesto en marcha un dispositivo para velar por la afluencia de las personas, la fluidez del tráfico y la prevención de la seguridad ciudadana.

El operativo municipal, que fue presentado en las ramblas de Mesa y López, complementa los dispositivos de Policía Nacional, Cuerpo General de la Policía Canaria, Guardia Civil, cuya coordinación fue abordada el pasado jueves en la Junta Local de Seguridad de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la presentación del dispositivo, Carolina Darias señaló que “la ciudad contará con un dispositivo diseñado para ofrecer una atención cercana en todos los barrios, con especial foco en las zonas de mayor afluencia. Somos conscientes de que la Navidad implica un incremento notable de actividad, por lo que hemos previsto un refuerzo de la presencia policial, regulaciones de tráfico asociadas a los grandes eventos y una atención específica para las personas más vulnerables y para los menores”.

Plan de tráfico

Por su parte, respecto al plan de tráfico, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha explicado que “la Policía Local, los Agentes de Movilidad y el área de Movilidad trabajan coordinadamente con las principales zonas comerciales, los centros comerciales y el conjunto del tejido urbano para acompañar a los vecinos y vecinas en sus compras, a los pajes de los Reyes Magos y a todas las personas que visitan las zonas comerciales”.

En materia de Seguridad, Íñiguez ha indicado que “el Plan de Emergencias Municipal entrará en prealerta el 4 de diciembre con el encendido del alumbrado navideño de la ciudad, y todos los servicios municipales estarán atentos a posibles incidencias”.

Prioridad en las zonas comerciales

Para responder al incremento de desplazamientos, el plan prioriza la seguridad y la fluidez del tráfico en las principales zonas comerciales y de ocio ante el incremento previsto en la afluencia de personas y vehículos. Se ha previsto una atención reforzada en los entornos con mayor actividad comercial, especialmente durante los horarios punta, y se mantiene la capacidad de ajustar la circulación en función de las necesidades de cada momento mediante la intervención de los Agentes de Movilidad y la Unidad de Tráfico de la Policía Local.

Asimismo, se intensifica el control de las dobles filas, los estacionamientos indebidos y el cumplimiento de la normativa en paradas de taxis, guaguas y carriles bus. El Consistorio recomienda a la ciudadanía el uso del transporte público durante toda la campaña navideña para facilitar los desplazamientos.

Las Palmas de Gran Canaria presenta el dispositivo de seguridad y tráfico de la Navidad, / Ayuntamiento LPGC

En cuanto al dispositivo de seguridad ciudadana, la Policía Local incrementará la prevención de situaciones que puedan afectar a la convivencia y reforzará su presencia mediante patrullas a pie en las principales zonas comerciales de la capital, con quienes se han mantenido encuentros previos para conocer sus necesidades. Además, este dispositivo estará coordinado con el Cuerpo Nacional de Policía en el marco del Plan Nacional de Comercio Seguro.

Vigilancia del cumplimiento de ordenanzas y venta de mascotas

La Unidad de Mediación y Convivencia de la Policía Local (UMEC) intensifica la vigilancia del cumplimiento de la normativa relativa a la tenencia y protección de animales domésticos, con especial atención a la venta de animales en establecimientos comerciales, y refuerza el control de las ordenanzas municipales vinculadas a limpieza, convivencia o terrazas. El operativo presta también auxilio directo a la ciudadanía, incluida la atención a personas consumidoras y usuarias en el ejercicio de sus derechos, como la solicitud de hojas de reclamaciones.

Por su parte, la Unidad de Protección y Acompañamiento Local de la Policía Local (UPAL) centrará su labor en la atención a personas en situación de vulnerabilidad. Así, por ejemplo, en materia de menores, la unidad lleva a cabo actuaciones preventivas en salas de juego y locales donde se consuma shisha, comunicando a la Fiscalía de Menores y a los servicios sociales cualquier situación de riesgo o desprotección.

Fines de semana y control de grandes eventos

Los fines de semana y en vísperas de festivos, se activarán controles preventivos de seguridad vial orientados a la detección de consumos de alcohol o drogas tanto en la vía pública como al volante. Las unidades Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA) y Unidad Especial (UE) de la Policía Local reforzarán la vigilancia nocturna y la respuesta ante comportamientos que puedan comprometer la seguridad ciudadana.

Los grandes eventos previstos cuentan con planes específicos de Protección Civil y con reuniones técnicas previas que garantizan su correcta coordinación. Estos encuentros permiten definir dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias adaptados a cada actividad. El Servicio de Seguridad y Emergencias refuerza su presencia en todos los actos de gran afluencia y asegura la coordinación entre Protección Civil, Policía Local, Bomberos y los distintos recursos municipales, con especial atención a la monitorización continua y a la activación de protocolos ante cualquier incidencia.

Finalmente, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento desarrolla durante estas fechas su plan específico de Navidad, con especial atención a los posibles incidentes eléctricos relacionados con la instalación de elementos decorativos y el uso de dispositivos domésticos.