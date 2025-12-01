La Fiscalía abre diligencias por la canalización del barranco de La Ballena

La Fiscalía ha abierto diligencias preprocesales por la canalización del barranco de La Ballena, en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria. La investigación se centra en la Actuación de Dotación (AD) 08 entre las calles Simancas y Castillejos y en la AD-09, entre Castillejos y Vergara. Ambas forman parte de un proyecto más amplio que pretende crear un paseo peatonal entre la plaza de América y la playa de Las Canteras.

El fiscal de Medioambiente y Urbanismo, Miguel Ángel Hernández González, solicita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y a la empresa municipal Geursa toda la documentación relativa a ambas actuaciones de dotación y, más concretamente, si se ha procedido al deslinde del cauce del barranco de La Ballena. También solicitan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012.

El proyecto de Almacenes Guanarteme

El Ministerio Público se pregunta además del deslinde si se ha cedido el dominio público del cauce a la empresa Almacenes Guanarteme. Además, reclama saber si para ello el Ayuntamiento de la capital realizó un informe técnico con mediciones del terreno, así como su valoración y tasación.

Almacenes Guanarteme proyecta construir en el tramo entre las calles Simancas y Castillejos dos edificios, uno de 11 plantas y otro de cinco. Para ello, de manera previa, deberá canalizar el cauce del barranco de La Ballena en este tramo, dando continuidad así al paseo ya existente entre Castillejos y Vergara -que también pone en duda ahora el fiscal-.