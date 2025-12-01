El lujoso yate 'Orpheus', de 37,14 metros de eslora, ofrece vistas panorámicas y espacios exclusivos en el Puerto de Las Palmas

El lujo escoge nuevamente al Puerto de Las Palmas como lugar para descansar y entre los barcos que atracan en sus muelles se encuentra estos días el Orpheus, un yate construido este año en Turquía con capacidad para 12 personas y que puede observarse en el Muelle Sanapú entre barcos de líneas más tradicionales como los veleros de tres palos Sorlandet y Gunilla.

La lujosa embarcación tiene una longitud de 37,14 metros y un ancho de ocho, y fue construida en el astillero turco Numarine, que hizo realidad la concepción del galardonado diseñador Can Yalman. Por su parte, el interior es obra del estudio Sturge & Toth y la arquitectura naval es de Umberto Tagliavini - Marine Design & Services.

Interiores exclusivos y experiencia premium

Además de la suite del propietario, el Orpheus cuenta con otras seis en las que se pueden alojar 12 huéspedes que son atendidos por nueve tripulantes. Entre los espacios que ofrece a sus pasajeros destaca el gran salón comedor, una estancia rodeada de grandes ventanales que permite una visión panorámica del mar e iluminada con impresionantes lámparas.

La decoración de este espacio y del resto del barco se caracteriza por sus líneas elegantes y la elección de tonos color crema combinada con la madera oscura de parte de su mobiliario.

Comodidades y lujos a bordo

También cuenta con todas las comodidades y lujos necesarios para garantizar una experiencia inolvidable, como un gimnasio, un spa y una amplia zona a nivel del mar que facilita la práctica de deportes acuáticos.

Este yate es el tercero más grande que se ha construido en el astillero Numarine, aunque está muy lejos de la cabeza de las embarcaciones de este tipo y del más grande del mundo, el Azzam, que tiene una eslora de 180 metros.

Con un casco de acero, una superestructura de aluminio y cubiertas de teca, este barco que navega bajo la bandera de las Islas Marshall, alcanza una navegación de hasta 14 nudos.