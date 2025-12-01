El Puerto de Las Palmas, campo de entrenamiento naval de Europa

El Puerto de Las Palmas vuelve a convertirse en un campo de entrenamiento para cadetes marinos de Europa que hacen escala en la capital de Gran Canaria como parte de su formación y acoge estos días a tres veleros escuelas, el Sorlandet, el Gunilla y el Alex Von Humboldt 2, de Noruega, Suecia y Alemania, respectivamente.

La presencia de buques escuela en los muelles de Las Palmas de Gran Canaria es habitual. Otros barcos como el Juan Sebastián Elcano, el Brasil o el Gorch Fock, de España, Brasil y Alemania, entre otros, suelen incluir estancias en la isla durante el periodo de instrucción.

El histórico velero 'Sorlandet'

El Sorlandet, que fue construido en 1927 en el astillero Hoivolds Mek, en la ciudad noruega de Krisitiansand, está considerado como el velero más antiguo de los que siguen navegando.

Se trata de un llamativo velero tradicional con tres grandes mástiles que destaca por su carpintería tallada que cuando no está siendo utilizado como internado se puede alquilar para navegar por el norte de Europa.

El 'Sortlander', con su característico tallado en el casco, este lunes en el Muelle Sanapú. / José Carlos Guerra

Cinco años después de su construcción, se convirtió en el primer buque escuela de su país en cruzar el océano Atlántico y lo hizo para participar en la exposición universal de Chicago en 1933, y posteriormente fue utilizado por las dotaciones de los submarinos durante la Segunda Guerra Mundial, tras la que hubo que restaurarlo debido a los daños que sufrió durante la invasión alemana.

Con una longitud de 65 metros de eslora y 8,9 de ancho, durante nueve meses al año conviven a bordo 50 alumnos de Secundaria que además de las materias convencionales aprenden a navegar y recorren numerosas ciudades europeas donde hacen escala.

Formación marinera en el velero sueco 'Gunilla'

En el Gunilla se preparan como marinos 44 estudiantes de Bachillerato del instituto Seglande Gymnasieskola de la isla sueca de Öckerö, que durante dos meses combinan el estudio de las asignaturas correspondientes de este ciclo educativo con las labores propias de un velero durante sus travesías por el Mediterráneo y el Atlántico.

Al igual que el Sorlandet, este barco sueco sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que retrasó su botadura cinco años —se construyó en 1940 y no navegó hasta 1945— y cambió su destino y nombre durante un largo periodo. El barco, que había sido diseñado como un lujoso yate velero se utilizó para transportar cereales por el Mar Báltico y los estrechos daneses, con el nombre de Monica.

El Gunilla cuenta con un casco de acero de 50 metros de eslora y ocho de manga, y tres mástiles de 34 metros de altura sobre los que se despliega una superficie vélica de 1.040 metros cuadrados.

El buque escuela alemán 'Alexander Von Humboldt 2' / José Carlos Guerra

'Alexander Von Humboldt 2': el velero alemán de velas verdes

Junto a estas dos embarcaciones, el Muelle Sanapú acoge a otro velero de tres palos, el Alexander Von Humboldt 2, un llamativo barco alemán de casco y velas verdes, y tres palos amarillos en el que la academia Deutsche Stiftung Sail Training ofrece formación a cadetes de edades comprendidas entre los 14 y los 75 años.

Este bergantín de 65 metros de eslora y 10 de manga fue construido en 2008 en el astillero alemán Brenn-und Verformtechinik, en la ciudad de Bremen, para remplazar a su predecesor Alexander von Humboldt (1906), que inicialmente fue un buque faro llamado Reserve Sonderburg y que fue rebautizado en 1988 por Deutsche Stiftung Sail Training cuando lo transformó en buque escuela, dándole el nombre del naturalista y explorador alemán.

De sus tres mástiles, penden 24 velas que suman una superficie de 1.360 metros cuadrados.

Durante el invierno navega por Canarias, Madeira, Cabo Verde y el Caribe, mientras que en verano lo hace por los mares del Norte y Báltico.