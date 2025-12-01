Roban medio centenar de flores de pascua en el primer fin de semana de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha plantado más de 25.000 flores de Pascua en parques y rotondas de los cinco distritos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Parques y Jardines, ha finalizado la plantación de flores de pascua en 45 zonas de la ciudad. Más de 25.000 ejemplares decoran parques, jardines y rotondas de los cinco distritos el municipio con motivo de las fiestas navideñas. Eso sí, desde la concejalía de Parques y Jardines advierten que tan solo en el primer fin de semana ya han robado medio centenar.
Las flores de Pascua, también llamadas poinsettias, son una seña de identidad de la Navidad que cada año llega a las calles de Las Palmas de Gran Canaria como parte de las plantaciones de temporada programadas por el servicio de Parques y Jardines. Con su distribución se engalanan los cinco distritos de la ciudad, destacando las plantaciones del Parque Santa Catalina, con 2.500 ejemplares, las rotondas de Lomo Los Frailes (1.600 flores de Pascua), las de Siete Palmas (1.000 y 1.100, respectivamente), así como la plantación en el Obelisco (1.300 plantas).
Espacios destacados de la ciudad
También se engalanan con esta característica flora los maceteros piramidales que se colocan en espacios destacados de la ciudad como la calle Triana, la Plaza de Cairasco, el Estadio Insular o la calle Ruiz de Alda. La plantación con la que Parques y Jardines da la bienvenida a las fiestas navideñas arrancó el pasado 19 de noviembre y se ha prolongado durante dos semanas, aunque el operativo se mantiene activado durante todas las fiestas en previsión al robo de plantas.
“Cada año tenemos que reponer flores de Pascua en todas las plantaciones que hacemos y desde el Ayuntamiento queremos insistir en que lo que está en los jardines públicos es para el disfrute de todos y todas y robar plantas es una forma de robar bienestar y belleza a tus vecinos y a tu ciudad”, afirma Gemma Martínez Soliño, concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines.
Durante el primer fin de semana, sólo en la zona Vegueta-Triana fueron sustraídas casi medio centenar de flores de Pascua entre las ubicadas en las Casas Consistoriales (17 ejemplares), la Plaza de Cairasco, 16 unidades, y el macetero piramidal de Triana, donde desaparecieron 11 plantas.
