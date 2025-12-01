Ruidos y denuncias: un foro debate sobre la conciliación del descanso y el ocio nocturno en Las Palmas de Gran Canaria

El primer encuentro del foro 'Tu voz construye ciudad', organizado por Coalición Canaria (CC), reunió este lunes a representantes vecinales, empresariales y profesionales de distintas áreas para debatir propuestas de conciliación para el ocio y la restauración en horario nocturno en Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo de esta iniciativa, que celebrará otros eventos en torno a distintas temáticas, es generar espacios de diálogo para mejorar la ciudad con la participación de las personas que la habitan.

Algunas de las principales inquietudes manifestadas a lo largo de esta primera cita giraron en torno a los ruidos, el respeto a las horas de descanso y las denuncias a los locales de restauración. En los actos que plantean para un futuro próximo, las áreas de debate incluyen la movilidad y la vivienda.

Un diálogo con distintas voces

A lo largo de la mañana intervinieron el presidente de la Asociación de Restauración de Gran Canaria (ARES), José Miguel Sánchez; el representante vecinal Alberto Álamo; el abogado Yeray Alvarado García; el ingeniero Prudencio Guzmán Lorenzo; el presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Triana, Marc Llobet Damsma; y los críticos gastronómicos Vanesa Delgado Caballero y Javier Suárez.

También participó David Suárez González, concejal de CC del Ayuntamiento capitalino, junto con el exalcalde Juan José Cardona González, quien ofreció distintas claves y ejemplos sobre otras ciudades donde se ha logrado conciliar el descanso de la vecindad con el funcionamiento de los negocios de restauración.

Un balance de medidas

José Miguel Sánchez destacó la importancia de encontrar un "equilibrio" entre la necesidad de descanso de la vecindad y el desarrollo de una actividad económica de la que, matizó, dependen muchas familias, además de ayudar a dinamizar espacios públicos. Para ello se plantearon propuestas como aumentar el número de mesas en las terrazas para que la hora del cierre no suponga una pérdida para los establecimientos.

Alberto Álamo, por su parte, manifestó que la vecindad no pretende imponer unas medidas restrictivas, sino formar parte de la toma de decisiones en los marcos normativos para garantizar el bienestar en las zonas residenciales.

Medición de ruidos y denuncias

En esa línea, Prudencio Guzmán Lorenzo recalcó la "falta de voluntad" para aplicar soluciones a la problemática de los ruidos, como sensores, mapas de ruido, sistemas de aviso y otras herramientas de planificación urbana. "Este tipo de cosas no se han llevado a cabo nunca desde el punto de vista técnico porque, entre otras cosas, falta personal", subrayó.

Sobre el 5 de enero y las celebraciones nocturnas en Triana, Marc Llobet expresó que son "determinadas personas" quienes están denunciando los estos festejos y distintas terrazas de la zona: "Somos conscientes de que son unas personas vinculadas al ámbito jurídico y que tienen capacidad de estar denunciando continuamente".