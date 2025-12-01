Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde se instalará el punto de acopio de trastos y escombros en diciembre
Desde su implantación hace dos años, este servicio de Limpieza ha permitido retirar 60.700 kilos de residuos
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, instalará el punto de acopio transitorio de trastos, enseres y escombros en 20 barrios de los cinco distritos de la ciudad durante el mes de diciembre.
Este servicio, integrado en la estrategia municipal ‘Las Palmas de Gran Canaria Más Próxima’, facilita a los vecinos la retirada de objetos voluminosos sin necesidad de desplazarse a los puntos limpios.
Estos son los barrios
El contenedor estará disponible entre las 08:00 y las 12:00 horas, comenzando su recorrido este lunes 1 de diciembre en Hoya la Plata. Después, continuará en Casablanca III (2 de diciembre), La Isleta (3 de diciembre), San Cristóbal (4), Lomo los Frailes (5), Zárate (9), Schamann (10), Guanarteme (11), Polígono Cruz de Piedra (12), San Lorenzo (15), Tres Palmas / Hoya de la Plata (16), Las Chumberas (17), Puerto (18), Polvorín (19), Casa Ayala (22), Vega de San José (23), Tarahales (24), San José (26) y San Juan (29).
Los puntos de acopio están conformados por una bañera-contenedor que se desplaza durante todo el mes por los cinco distritos de la ciudad para acercar a la ciudadanía un servicio que les permita deshacerse de sus objetos más voluminosos.
Admite muebles y enseres, colchones y somieres, electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos electrónicos e informáticos, y piezas de metal y madera.
Artículos prohibidos
Lo que no se puede depositar son: neumáticos, palets de madera, cristal, vidrio, combustibles, carburantes, aceites, grasas, pinturas, disolventes y materiales tóxicos o peligrosos.
Además, los escombros deberán proceder de una obra menor y deben estar limpios, sin mezclar con otros residuos. No se admiten escombros profesionales, escayolas, yesos, pladur, piezas de fibrocemento (uralita), piezas de baño y cerámica, cristal o espejos.
La programación detallada, con la ubicación exacta en cada barrio, puede consultarse en la web municipal a través del enlace disponible en https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/el-servicio-de-limpieza/campanas-y-actuaciones/ o mediante el código QR instalado en el propio contenedor.
Desde su implantación en diciembre de 2023, este servicio ha permitido retirar 60.700 kilos de residuos.
Este servicio complementa a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán, gestionados por el Cabildo de Gran Canaria, así como a la recogida gratuita de trastos con cita previa a través del 010, el 928 446 000 o la web municipal.
